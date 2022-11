Twitter s’évanouit devant cette adorable photo du ministre du Nagaland, Temjen Imna, tenant un bébé dans ses bras

L’esprit, l’humour et la sympathie du ministre du Nagaland, Temjen Imna Along, l’ont fait aimer des internautes. Ses répliques amusantes et ses mouvements de danse mignons ont déjà conquis de nombreux cœurs dans le pays. Plus récemment, Temjen Imna, qui est le ministre de l’Enseignement supérieur et des Affaires tribales du Nagaland, a suscité l’adoration des internautes pour une photo de lui tenant doucement un bébé. Sur la photo, on peut voir le ministre tenir un bébé doucement mais maladroitement, l’air quelque peu nerveux. On voit le père du bébé sourire brillamment au spectacle.

Temjen Imna a posté une photo de lui tenant le bébé d’Arvind Damani, membre de l’exécutif national du BJYM. Temjen Imna semble complètement absorbée par la tentative de tenir le bébé avec autant de soin que possible. Dans la légende de la photo, il a écrit : « pas peur, juste prudent ! Parce qu’ils doivent être manipulés avec soin. Il a ajouté dans le post-scriptum que le père du bébé, vu sur la photo, riait de sa situation drôle et gênante.

La section des commentaires est remplie de toutes sortes de commentaires. Plusieurs personnes ont expliqué que la personne qui tient le bébé est plus mignonne que le bébé lui-même.

Vous êtes plus mignon que ce nouveau-né .. Je vous aime monsieur .. ❤️— Faarmy (@ Faarmy07) 16 novembre 2022

Ha ha ! Je peux totalement m’identifier à cela car c’est exactement comme ça que j’ai tenu ma nièce pour la première fois 😂— Anurag (@LekhakAnurag) 16 novembre 2022

Vous êtes comme un Bouddha qui rit… Que Dieu vous bénisse ❤️😂— namaskar (@Believeme4evr) 17 novembre 2022

Un internaute a même demandé si le ministre avait été approché pour avoir le droit de faire fabriquer une poupée à sa suite ! “Je suis devenu votre fan depuis que j’ai vu votre clip sur les réseaux sociaux. Vous avez un grand sens de l’humour et un quotient de sympathie. Nous avons besoin de plus de vraies personnes comme vous en politique. BTW… Quelqu’un vous a-t-il approché pour les droits de la “poupée Temjen” ou d’un “personnage Temjen” pour la bande dessinée », ont-ils écrit.

Temjen Imna a attiré l’attention d’Internet pour la première fois lorsqu’il est devenu viral pour sa version amusante des Indiens du Nord-Est ayant de “petits yeux”. A l’époque, parlant de l’avantage, il avait dit qu’à cause de ses petits yeux, la saleté n’entre pas facilement, et il peut éviter d’être pris à somnoler dans des programmes longs !

