Twitter serait prêt à supprimer environ 3 700 employés

Les employés de Twitter s’attendent à une réduction globale de 50% de la force après Tesla et le PDG de SpaceX, Elon Musk, a pris les rênes du réseau social la semaine dernière. Cela représente environ 3 700 employés.

Le nouveau PDG de Twitter devrait obliger les employés du réseau social qui étaient autrefois autorisés à travailler à distance à se présenter aux bureaux de Twitter à San Francisco et au-delà, selon Bloombergqui a d’abord rendu compte des licenciements prévus.

Selon les communications internes consultées par CNBC, Musk prévoyait de rencontrer un cercle restreint de personnes le conseillant sur Twitter pour discuter des licenciements. Parmi les invités figuraient l’investisseur en capital-risque David Sacks de Craft Ventures, le président de The Boring Company Steve Davis, ainsi que Sam Teller et Antonio Gracias de Valor Equity Partners. Gracias est un investisseur de longue date dans les autres sociétés de Musk, notamment SpaceX et Tesla, et a été membre du conseil d’administration de Tesla.

Un élément du calendrier pour la réunion liée à la réduction des effectifs a été rendu largement visible, peut-être accidentellement, aux employés de Twitter sur leurs systèmes internes.

Comme CNBC l’a signalé précédemment, Musk a rapidement amené de nombreux conseillers et employés de confiance de ses autres sociétés sur Twitter pour le conseiller sur les prochaines étapes après la conclusion de l’accord la semaine dernière.

Plus tôt cette année, Musk a adopté une politique de retour au travail similaire chez Tesla, son entreprise de véhicules électriques, dont il a tiré l’essentiel de sa richesse considérable.

Chez Tesla, les travailleurs qui retournaient au bureau étaient frustrés par les longs trajets et le manque de stationnement, d’équipement et d’espace nécessaires pour faire leur travail efficacement.

Après avoir acquis Twitter pour 44 milliards de dollars la semaine dernière, Musk s’efforce d’améliorer ses marges, notamment en réduisant les effectifs et les dépenses d’exploitation et en trouvant de nouvelles façons de générer des revenus.

Entre 2010 et 2021, le chiffre d’affaires total de Twitter s’élevait à environ 25 milliards de dollars, ses dépenses de recherche et développement s’élevaient à environ 7,8 milliards de dollars et son revenu net était dans le rouge d’environ 1,3 milliard de dollars cumulés.

Entre autres choses, il a proposé un produit d’abonnement qui coûte 8 $ par mois et inclurait une vérification dite « vérification bleue » pour les abonnés. Tous les autres utilisateurs de Twitter ne pourraient pas atteindre les chèques bleus, un marqueur qui indique que le titulaire du compte est la personne qu’ils disent être sur Twitter.