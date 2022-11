Twitter semble déployer un plan de paiement pour vérification dans la mise à jour iOS

Les utilisateurs de Twitter pourraient en effet bientôt pouvoir obtenir un badge de vérification sur leur profil en payant 8 $ par mois pour s’inscrire au service d’abonnement Twitter Blue. Samedi, notes de version pour la dernière itération de l’application de Twitter pour l’iPhone d’Apple est apparue dans l’App Store, avec une section Quoi de neuf qui indiquait la fonction de vérification.

Les notes indiquent aux utilisateurs que “à partir d’aujourd’hui” si vous “inscrivez-vous maintenant” à Twitter Blue, “votre compte recevra une coche bleue, tout comme les célébrités, les entreprises et les politiciens que vous suivez déjà”. Il semble cependant que le programme n’ait pas encore démarré. TechCrunch c’est noté que “selon un tweet d’Esther Crawford, chef de produit chez Twitter, le nouveau plan Twitter Blue n’est pas encore en ligne, mais certains utilisateurs voient des notifications dans le cadre d’un test en direct”.

Mercredi, Bloomberg a annoncé que la configuration de paiement pour vérification de 8 $ par mois pourrait être lancée dès la semaine prochaine. Et The Verge avait auparavant signalé que Musk avait donné aux employés une date limite de lancement de ce lundi 7 novembre. (Crawford aurait été dormir au bureau pour terminer les projets à temps.)

Le processus de vérification a été mis en place à l’origine pour permettre aux utilisateurs de “savoir qu’un compte d’intérêt public est authentique”, comme les exigences de vérification page dans le centre d’aide de Twitter le met. Une fois les utilisateurs vérifiés, un badge bleu contenant une coche blanche apparaît à côté de leur nom sur Twitter. Le processus impliquait traditionnellement des éléments tels que la soumission d’une pièce d’identité émise par le gouvernement, la preuve que vous êtes une “personne ou une marque éminente” et la possession d’un compte actif.

9to5Mac signalé qu’avec la mise à jour de samedi, “Twitter a également supprimé toute l’infrastructure de vérification précédente, y compris le processus de candidature précédemment requis”. Il n’est pas clair quel nouveau processus de vérification, le cas échéant, pourrait être mis en œuvre au-delà de l’exigence d’un abonnement payant à Twitter Blue. Critiques ont dit qu’un système de paiement pour vérification ne ferait rien de plus que fournir preuve de paiement et peut bien augmenter le nombre d’imitateurs Sur la plateforme.

Sans fournir de détails, le nouveau propriétaire et PDG de Twitter, Elon Musk, tweeté Samedi, “beaucoup trop de coches “vérifiées” héritées ont été distribuées, souvent de manière arbitraire” et a déclaré que “se greffer sur le système de paiement plus Apple/Android est un bien meilleur moyen d’assurer la vérification”. Et un utilisateur de Twitter a demandé à Musk ce qui se passerait si quelqu’un usurpait l’identité d’un profil précédemment vérifié “avec un nouveau profil ayant une coche bleue payée” ? Musc tweeté en réponse que, “Twitter suspendra le compte tentant d’usurper l’identité et gardera l’argent!” mais il n’a pas donné de détails.

Les notes de version publiées samedi indiquent que Twitter Blue avec vérification est disponible sur iOS au Canada, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Musc tweeté qu’il sera déployé dans le monde entier une fois qu’il aura été confirmé qu’il fonctionne correctement. Il n’est pas clair quand une version Android pourrait apparaître.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire samedi.