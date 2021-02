Twitter secoue les toiles d’araignée avec de nouveaux plans de produits

Jeudi, Twitter est allé plus loin en annonçant des plans ambitieux d’expansion avec de nouvelles options d’abonnement et de nouvelles communautés pour des intérêts spécifiques.

Mais ces derniers mois, la société a signalé une démangeaison pour le changement, avec des plans pour un service de chat audio, une plate-forme pour les rédacteurs de newsletters, un contenu éphémère et de nouveaux outils de modération qui donnent aux gens plus de contrôle sur leurs conversations.

Le cœur de Twitter, lancé en 2006, ce sont toujours les tweets. Mais la société souhaite de toute urgence attirer plus d’utilisateurs – beaucoup plus d’utilisateurs – et impressionner les investisseurs sceptiques sans alourdir son service avec des fonctionnalités volumineuses qui apparaissent après coup.

Bien que Twitter ait été au centre de l’élection présidentielle tumultueuse de l’année dernière et continue d’exercer une influence démesurée dans les cercles politiques et médiatiques, les jeunes pairs des médias sociaux comme TikTok, Snapchat et Clubhouse se sont développés beaucoup plus rapidement.

Snapchat compte désormais 265 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, plus que les 192 millions de Twitter. TikTok, qui est devenu largement utilisé aux États-Unis en 2018 et ne publie pas régulièrement de chiffres d’utilisation, a déclaré l’automne dernier qu’il avait environ 50 millions d’utilisateurs américains actifs par jour. Et Clubhouse, âgé de 11 mois, compte 10 millions d’utilisateurs.

Au cours des trois prochaines années, Twitter souhaite augmenter son nombre d’utilisateurs actifs quotidiens d’au moins 64%, à 315 millions; augmenter la vitesse à laquelle il lance de nouvelles fonctionnalités au public; et au moins doubler son chiffre d’affaires annuel, a déclaré jeudi Jack Dorsey, directeur général de Twitter, lors d’un événement destiné aux analystes et investisseurs du secteur.