Twitter se transforme en X et devrait tuer des milliards de valeur de marque

La décision d’Elon Musk de renommer Twitter a anéanti entre 4 et 20 milliards de dollars en valeur, selon les analystes et les agences de marque.

Il est rare que les marques d’entreprise deviennent si étroitement liées à la conversation quotidienne qu’elles deviennent des verbes. Il est encore plus rare que le propriétaire d’une telle marque annonce son intention de la détruire intentionnellement. Plus tôt ce mois-ci, Elon Musk a décrété que le nom du produit Twitter serait changé en « X » et qu’il se débarrasserait du logo de l’oiseau et de tous les mots associés, y compris « tweet ».

La décision de Musk a anéanti entre 4 et 20 milliards de dollars de valeur, selon les analystes et les agences de marque.

« Il a fallu plus de 15 ans pour gagner autant de capital dans le monde, donc perdre Twitter en tant que nom de marque est un coup financier important », a déclaré Steve Susi, directeur de la communication de marque chez Siegel & Gale.

Musk, dont la société a déjà considérablement diminué en valeur depuis qu’il l’a achetée pour 44 milliards de dollars en octobre, a annoncé le changement plus tôt ce mois-ci.

Il a révélé un nouveau logo « X » noir, conçu par un fan au cours de ce week-end. La nouvelle PDG, Linda Yaccarino, a décrit la vision de la société pour que X devienne un site pour l’audio, la vidéo, la messagerie, les paiements et les opérations bancaires.

Les analystes et les agences de marque considèrent que le changement de nom du produit est une erreur. Twitter est l’une des marques de médias sociaux les plus reconnaissables, a déclaré Todd Irwin, fondateur de l’agence de marque Fazer. Des décalcomanies d’oiseaux ornent les petites entreprises et les sites Web du monde entier, aux côtés des logos Instagram et Facebook.

La popularité de Twitter a également fait des verbes comme « tweet » et « retweet » une partie de la culture moderne, utilisée régulièrement pour expliquer comment les célébrités, les politiciens et autres communiquaient avec le public, a déclaré Joshua White, professeur adjoint de finance à l’Université Vanderbilt.

X exigera de l’entreprise qu’elle reconstruise cette attraction culturelle et ce consensus linguistique à partir de zéro.

Mais cela peut faire partie de la motivation, donc les utilisateurs arrêtent de comparer Twitter après la prise de contrôle à ce qu’il était avant. « C’est une chose exceptionnellement rare – dans la vie ou dans les affaires – que vous ayez une seconde chance de faire une autre grande impression », a tweeté Yaccarino.

La semaine dernière, la société a commencé à supprimer le mot « Twitter » du panneau de son siège social. Le changement de marque a été si spontané que la ville de San Francisco a demandé à la grue d’arrêter d’enlever les lettres, laissant juste « euh ».

« Twitter, ou X, n’a jamais donné d’avis ni demandé de manière proactive le retrait / les mises à jour des panneaux à la ville, il est donc en pause jusqu’à ce que le service de planification donne des conseils au service d’inspection des bâtiments », a déclaré un porte-parole du maire London Breed dans un communiqué.

D’autres entreprises technologiques se sont renommées ces dernières années.

Google s’est transformé en Alphabet pour permettre à différentes entreprises au sein de l’entreprise de se développer sans être liées à la recherche.

Facebook est devenu Meta Platforms Inc. afin de souligner l’engagement de l’entreprise envers le métaverse. Mais les noms de produits sont restés ; nous cherchons toujours des choses sur Google en allant sur Google.