Mercredi, Twitter annoncé qu’il commencera à éliminer la désinformation sur le vaccin Covid-19 à partir de la semaine prochaine. La société prévoit de supprimer les faux contenus de vaccins qu’elle considère comme «les plus nocifs», et plus tard, elle commencera à étiqueter d’autres publications qui pourraient être trompeuses.

«Dans le contexte d’une pandémie mondiale, la désinformation sur les vaccins présente un défi de santé publique important et croissant – et nous avons tous un rôle à jouer», a déclaré la société dans un article de blog. «Nous nous concentrons sur l’atténuation des informations trompeuses qui présentent le plus grand danger potentiel pour la santé et le bien-être des gens.»

L’annonce de Twitter fait suite à des engagements similaires de Facebook et de YouTube, qui ont récemment déclaré qu’ils supprimeraient les fausses informations liées aux vaccins Covid-19. L’annonce intervient également après l’autorisation par la Food and Drug Administration américaine du vaccin développé par Pfizer et BioNTech.

Alors que le vaccin Pfizer / BioNTech commence à être administré aux agents de santé et aux personnes dans les foyers de soins de longue durée, la désinformation liée aux vaccins s’est développée en ligne. Par exemple, des récits non prouvés selon lesquels le vaccin Covid-19 a des liens avec le Parti communiste chinois, ou que le vaccin a un lien avéré avec une maladie appelée paralysie de Bell, ont gagné des dizaines de milliers de mentions au cours de la semaine dernière, selon les données recueillies. par Zignal Labs.

Cette vague de désinformation a exacerbé les inquiétudes selon lesquelles une partie de la population américaine pourrait ne pas vouloir se faire vacciner ou retarderait le faire. Un sondage récent suggère que si la plupart des Américains disent qu’ils seront probablement ou certainement vaccinés contre Covid-19, beaucoup ne le feront peut-être pas immédiatement.

Dans un article de blog, Twitter a expliqué qu’il adopterait une approche à deux volets du contenu des vaccins: éliminer les informations erronées qui causent le plus de tort tout en étiquetant le contenu trompeur ou hors contexte. Les messages qui pourraient être supprimés, dit la société, incluent tout ce qui suggère qu’un vaccin Covid-19 fait partie d’un «complot délibéré» ou qui prétend à tort que Covid-19 est un canular et que les vaccins ne sont donc pas nécessaires. La société a également déclaré qu’elle lutterait contre la désinformation liée aux vaccins de manière plus générale, y compris les allégations qui ont été «largement démystifiées sur les effets ou les effets néfastes de la vaccination.

Un porte-parole de Twitter a déclaré à Recode que lorsque quelqu’un publie ce type de désinformation, la plate-forme cachera ce contenu à la vue du public. La personne qui l’a publié peut alors faire appel de la décision sur Twitter ou se connecter et supprimer elle-même ce contenu avant de pouvoir publier à nouveau depuis son compte.

À partir de l’année prochaine, Twitter commencera également à ajouter des étiquettes aux publications qui, selon la plate-forme, ont besoin de plus de contexte, telles que des rumeurs, des allégations contestées ou des affirmations sur le vaccin Covid-19 qui sont «incomplètes».

En octobre, YouTube a annoncé son intention de supprimer la désinformation sur le vaccin Covid-19 et a interdit les allégations de vaccin qui allaient à l’encontre de ce que les experts de la santé et l’Organisation mondiale de la santé avaient déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, Facebook a déclaré qu’en vertu de sa politique exigeant la suppression du contenu pouvant entraîner des «dommages physiques imminents», il supprimerait également les fausses informations relatives aux vaccins Covid-19. Par exemple, la société a déclaré qu’elle supprimerait le contenu selon lequel lesdits vaccins contiennent des micropuces – une théorie commune et fausse du complot liée au vaccin Covid-19. Il supprime également les messages affirmant que «des populations spécifiques sont utilisées sans leur consentement pour tester la sécurité du vaccin».

Il y a à peine un mois, Twitter avait déclaré à Recode que s’il reconnaissait l’importance de sa plate-forme pour la santé publique, il travaillait toujours à la manière dont il aborderait le contenu modérateur entourant un vaccin Covid-19. Twitter n’a pas voulu dire s’il travaillait avec les autres sociétés de médias sociaux dans l’élaboration des politiques annoncées aujourd’hui.

Tout au long de la pandémie, Twitter a utilisé une échelle mobile entre les publications qui méritent une étiquette et les publications qui doivent être supprimées, en fonction de la nocivité de ce contenu. La société a également fréquemment utilisé des étiquettes sur les messages partageant de la désinformation électorale.

Les nouvelles règles de Twitter sur la désinformation des vaccins suggèrent que la lutte contre ce problème se poursuivra probablement. En fait, bon nombre des mêmes comptes qui ont poussé d’autres types de fausses déclarations, comme la désinformation électorale, tournent maintenant leur attention vers le vaccin Covid-19, indiquant un défi important pour les plateformes de médias sociaux.

