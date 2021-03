Twitter s’attaque à la désinformation sur le vaccin COVID-19 avec des étiquettes et une politique de grève

LONDRES: Twitter a déclaré qu’il appliquerait des avertissements aux tweets contenant des informations trompeuses sur les vaccins COVID-19 et mettrait en œuvre un système de lutte contre la fraude qui pourrait voir les utilisateurs bannis de manière permanente pour des violations répétées.

Le réseau de médias sociaux a commencé à promouvoir des informations sur la santé publique avant que le COVID-19 ne soit déclaré pandémie mondiale. Il visait également à supprimer le contenu manifestement faux ou trompeur sur le virus qui présentait le risque le plus élevé de causer des dommages.

Depuis l’introduction de son guide COVID-19, il a déclaré qu’il avait supprimé plus de 8400 tweets et contesté 11,5 millions de comptes.

Alors que de plus en plus de personnes recherchent désormais des informations de santé publique faisant autorité sur les vaccins au fur et à mesure du déploiement des programmes à travers le monde, il a déclaré qu’il élargirait les orientations.

Katy Minshall, responsable de la politique publique britannique de Twitter, a déclaré que la société reconnaissait le rôle qu’elle jouait en donnant aux gens des informations crédibles sur la santé publique.

«Nous continuons à travailler avec les autorités sanitaires du monde entier – y compris (le service de santé britannique) le NHS – pour assurer un accès haute visibilité à des informations de santé publique fiables et précises sur notre service, y compris sur les vaccins COVID-19», a-t-elle déclaré à Reuters.

«Aujourd’hui, nous allons commencer à appliquer des étiquettes aux tweets susceptibles de contenir des informations trompeuses sur les vaccins COVID-19, en plus de nos efforts continus pour supprimer les informations trompeuses COVID-19 les plus dangereuses du service.»

Elle a déclaré que l’approche s’appuyait sur les travaux existants pour se prémunir contre les fausses déclarations sur la sécurité et l’efficacité de l’inoculation.

Les vaccins sont au centre des plans du gouvernement pour lutter contre la pandémie qui a causé plus de 2,6 millions de morts à ce jour.

On craint cependant que la méfiance du public à l’égard des vaccins ne compromette le succès des programmes de vaccination.

Les enquêtes et les données montrent des niveaux variables de volonté de recevoir une injection en fonction du pays et du groupe démographique.

En Grande-Bretagne, où plus d’un tiers des adultes ont reçu au moins un vaccin, les autorités s’efforcent de surmonter l’hésitation de certains groupes ethniques.