Twitter s’appuie sur Google pour l’aider dans sa publicité

Twitter n’a jamais été un énorme succès auprès des annonceurs. Mais sous la propriété d’Elon Musk, marquée par un changement de nom vers X, un rollback des règles du site, engagement prioritaire pour les utilisateurs payants, et celui de Musk personnage avant-gardisteles perspectives de la société de médias sociaux sont plus sombres que jamais.

En fait, Musk prétend maintenant que Twitter les revenus publicitaires sont en baisse de 60 %. Alors qu’il impute ses propres échecs à une multitude d’ennemis, le plus récemment Ligue anti-diffamationun groupe juif de défense des droits civiques – Musk a toujours été son pire ennemi lorsqu’il s’agit de rentabiliser Twitter.

La nouvelle PDG Linda Yaccarino, ancienne responsable des ventes publicitaires de NBC, n’a pas été en mesure de résoudre les problèmes publicitaires de Twitter du jour au lendemain. Récemment, Musk et Yaccarino ont commencé à signaler qu’ils étaient prêts à s’éloigner de la propre plate-forme publicitaire et des efforts de vente de Twitter, pour s’appuyer sur des fournisseurs tiers pour vendre aux enchères l’espace publicitaire.

En mai, Twitter a commencé à vendre son inventaire via le marché publicitaire indien InMobi, et la semaine dernière, Google confirmé à AdAge qu’il a également conclu un accord pour vendre de l’espace publicitaire pour Twitter.

La nouvelle stratégie publicitaire de Twitter : si vous ne pouvez pas vendre de publicités, sous-traitez le travail.

Pourquoi Twitter a besoin de Google

Elon Musk entretient depuis longtemps une relation amère avec la publicité.

Alors que le milliardaire a dit publiquement il « déteste la publicité » et a largement marketing payant méprisé pour son constructeur automobile Tesla, son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars mettez-le à la tête d’une énorme entreprise publicitaire. Au moment de son rachat, Twitter tirait 92 % de ses revenus totaux de la publicité.

Depuis qu’il a repris l’entreprise, Must a donné la priorité à son offre d’abonnement en plein essor, autrefois appelée Bleu Twitterdésormais baptisé X Premium, et embauché Yaccarinoplein d’espoir elle apporterait de solides relations clients qui pourraient aider Twitter à vendre plus de publicités.

Même avant que Musk ne prenne les commandes, Twitter était un endroit délicat pour les annonceurs, en particulier pour ceux qui ne veulent pas que leurs publicités soient diffusées à côté de débats politiques controversés ou de discussions sur des événements d’actualité. Le leadership de Musk n’a fait qu’effriter davantage ces relations.

« Twitter n’a jamais été qu’une note de bas de page dans les plans média des annonceurs, représentant seulement 1,3 % de la publicité numérique en 2022 », a déclaré Kelsey Chickering, analyste principal du cabinet d’études de marché Forrester. « Le chaos qui a suivi le rachat de Twitter par Elon Musk (politiques de modération incertaines, porte tournante des gestionnaires de comptes, etc.) a permis aux principaux annonceurs de Twitter de s’en aller et d’investir ailleurs. »

Chickering a déclaré que l’annonce de Google montre que Twitter a vraiment du mal à reconquérir les annonceurs, ce qui pourrait avoir des conséquences en aval.

« Ce déficit actuel d’annonceurs signifie une dégradation supplémentaire de l’expérience des utilisateurs qui voient désormais des publicités de moins en moins pertinentes », explique Chickering. « À mesure que l’expérience publicitaire s’érode pour les utilisateurs, l’expérience globale sur la plate-forme s’érode également, laissant la possibilité aux concurrents de voler le temps des utilisateurs et les budgets des annonceurs. »

Max Willens, analyste principal chez Insider Intelligence, société d’études de marché, convient que le partenariat avec Google indique que Twitter a toujours du mal à gagner de l’argent grâce à la publicité, en particulier aux ventes directes. Mais il pense qu’il s’agit moins des difficultés de l’entreprise avec les annonceurs existants que de ses incapacité à en courtiser de nouveaux. Twitter « doit absolument réparer certaines barrières et réparer ses relations avec les plus grandes agences et marques », a déclaré Willens. « Mais cet effort vise davantage à renforcer la base de petits annonceurs de X. »