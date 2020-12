Le prototype du vaisseau spatial de SpaceX qui a été lancé depuis l’installation de fusées de la société à Boca Chica, au Texas, a explosé en tentant d’atterrir mercredi, provoquant une myriade de réactions de la part des amoureux de l’espace et des passionnés. Les gens de partout ont été très impressionnés par le lancement alors même que le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que « le test réussi avait apporté une mine de données utiles. La vidéo en direct du vol est devenue virale partout et les internautes ont salué le lancement du protoype comme historique et ont convenu avec Musk qui l’a qualifié de jalon énorme dans le voyage spatial.

Musk avait précédemment déclaré que les chances que la fusée Starship atterrisse en toute sécurité étaient minces et il s’est avéré avoir raison. Le fondateur de SpaceX était enthousiasmé par le lancement et a déclaré qu’il s’agissait d’une « passerelle vers Mars ».

Cependant, après l’accident à l’atterrissage, il a déclaré que la « pression du réservoir de carburant était faible » pendant la descente, ce qui a entraîné une « vitesse de toucher des roues élevée ». Il a ajouté que SpaceX avait obtenu « toutes les données dont nous avions besoin » du test et a salué le succès de la phase d’ascension de la fusée.

La pression du réservoir du collecteur de carburant était faible pendant la combustion à l’atterrissage, ce qui a entraîné une vitesse de toucher des roues élevée et RUD, mais nous avons obtenu toutes les données dont nous avions besoin! Félicitations à l’équipe SpaceX, ouais !! – Elon Musk (@elonmusk) 9 décembre 2020

Dans une série de tweets, Musk a remercié le sud du Texas pour son soutien et l’a suivi avec un autre, « Mars, nous voilà !! »

La fusée Starship détruite dans l’accident était un prototype de 16 étages pour le lanceur de transport lourd en cours de développement pour transporter des humains et 100 tonnes de fret lors de futures missions sur la Lune et sur Mars. La fusée autoguidée a explosé en atterrissant sur une piste d’atterrissage après une descente contrôlée. Le vol d’essai avait été prévu pour atteindre une altitude de 41 000 pieds. SpaceX avait également partagé le lancement en direct sur Twitter.

Les adeptes des médias sociaux ont été impressionnés par le lancement et même l’explosion alors que les félicitations ont afflué pour SpaceX pour son lancement réussi. Les gens ont également partagé des vidéos et des photos de leurs propres observations de l’explosion de la fusée.

Je pense qu’il est important de noter que cette mission a été un succès! Le Starship SN8 a terminé l’ascension, la chute libre et la manœuvre du ventre. Seulement n’a pas tout à fait tenu l’atterrissage, mais SpaceX a reçu une mine de données pour son prochain prototype, SN9. – Toby Li (@tobyliiiiiiiiii) 10 décembre 2020

C’est gros. On en parlera pendant BEAUCOUP d’années à venir. – Geoff Barrett (@GeoffdBarrett) 10 décembre 2020

Je dois aimer cette attitude d’essai et d’erreur. Ça a l’air cool aussi, comme une balle géante planant. Faire exploser une fusée d’essai est comme un jalon de fusée. Bravo SpaceX. https://t.co/vf7vOXZT5I – Robert G. Schoenberg (@RGSchoenberg) 10 décembre 2020

Oh wow. Je pensais que c’était une animation au début. Ce sont des images incroyables! – redmanjbj (@redmanjbj) 10 décembre 2020

Les utilisateurs ont également répondu au tweet de Musk sur Mars et ont inventé des blagues sur l’atterrissage d’un emploi là-bas dès que l’entrepreneur commence le premier vol vers la planète rouge.

Je suis prêt à quitter cette planète – Entrez votre nom ➐ (@ tr00p3RR) 9 décembre 2020

La NASA a accordé 135 millions de dollars à SpaceX pour aider à développer Starship, aux côtés de véhicules concurrents des entreprises rivales Blue Origin, la société spatiale appartenant au milliardaire d’Amazon Jeff Bezos et Dynetcis, propriété de Leidos.

Les trois sociétés se disputent de futurs contrats pour la construction des atterrisseurs lunaires dans le cadre du programme Artemis de la NASA, qui nécessite une série d’explorations lunaires humaines au cours de la prochaine décennie.

