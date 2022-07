Twitter riposte à la tentative d’Elon Musk de retarder le procès

Elon Musk et Twitter ont continué à s’affronter lundi, la société de médias sociaux claquant la demande du PDG de Tesla pour un calendrier d’essai plus lent. Musk tente de résilier un accord qu’il avait précédemment conclu pour acheter Twitter et le privatiser pour 54,20 dollars par action, soit environ 44 milliards de dollars.

Musk a accusé à plusieurs reprises Twitter de mentir sur le nombre de comptes de bots et de spams sur sa plateforme. Twitter a nié les allégations et poursuit en justice pour forcer Musk à conclure l’accord.

Twitter veut être jugé dès septembre, mais Musk avait demandé au tribunal du Delaware de rejeter sa demande de procès accéléré et de viser l’année prochaine. Musk avait besoin de temps, ont fait valoir ses avocats, pour mener des recherches exhaustives sur la question de savoir si l’entreprise avait déformé la quantité de spams et de comptes de robots sur sa plate-forme.

Dans le dossier de lundi, Twitter a accusé Musk d’avoir utilisé des tactiques dilatoires pour nuire à l’entreprise devant le tribunal de l’opinion publique.

“La date de procès la plus proche possible est impérative”, ont écrit les avocats de la société. “Ce différend très public nuit à Twitter chaque jour qui passe, Musk est en infraction. Musk amplifie ce préjudice en utilisant la propre plate-forme de la société comme mégaphone pour le dénigrer.”

Les avocats de Twitter ont noté dans leur dossier : “Des millions d’actions Twitter se négocient quotidiennement sous un nuage de doute créé par Musk. Aucune entreprise publique de cette taille et de cette envergure n’a jamais eu à supporter ces incertitudes.”

La chancelière chargée de statuer sur l’affaire, Kathaleen St. J. McCormick, a informé lundi les parties qu’elle avait le Covid. Au lieu de retarder l’audience sur le calendrier du procès, elle a déclaré qu’ils en tiendraient une par téléconférence (en utilisant Zoom) le mardi 19 juillet.