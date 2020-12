Twitter annule les modifications apportées à sa fonction de retweet visant à freiner la propagation de la désinformation lors de l’élection présidentielle américaine, a déclaré la société. En octobre, le site de microblogging avait rendu difficile pour les utilisateurs de retweeter un tweet contenant de la désinformation et encouragé l’utilisation de tweets de citations, qui comprenaient des commentaires de l’utilisateur. Il avait également imposé des restrictions, notamment l’étiquetage et la suppression des tweets appelant les gens à interférer avec le processus électoral ou la mise en œuvre des résultats.

Twitter a déclaré qu’il ne demanderait plus de citations de tweets à partir de l’icône de retweet. « La fonctionnalité de retweet reviendra à ce qu’elle était auparavant », a déclaré la société dans un communiqué mercredi. Citer des tweets au lieu de retweets visait à encourager une amplification réfléchie, mais cela ne s’est pas produit dans la pratique, a déclaré la société. « L’utilisation des Tweets de citation a augmenté, mais 45 pour cent d’entre eux incluaient des affirmations d’un seul mot et 70 pour cent avaient moins de 25 caractères », dit-il.

« L’augmentation des Tweets sur devis a également été compensée par une diminution globale de 20% du partage via les retweets et les Tweets sur devis. » Pendant ce temps, Facebook a, au cours des derniers jours, annulé son algorithme qui permettait de diffuser les informations des médias faisant autorité sur des sources hyperpartisanes après les élections de novembre, selon un rapport du New York Times. Facebook n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

La mise en œuvre de l’algorithme avait entraîné une réduction du trafic pour les sites partisans comme Breitbart et Occupy Democrats et une augmentation pour les éditeurs de nouvelles grand public, selon le rapport.