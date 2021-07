Twitter revient à la vérification des comptes, seulement pour planter et brûler en embrassant une multitude de bots – RT USA News

Twitter a tenté de reprendre la vérification des comptes avec une table rase, des années après que sa décision de vérifier une figure nationaliste blanche a indigné les utilisateurs. Mais ses derniers efforts pour distribuer équitablement des chèques bleus ont échoué.

La plateforme de microblogging a accidentellement permis la vérification de six faux comptes, tous créés le 16 juin, a admis Twitter mardi. Cependant, on ne sait pas exactement combien de temps ils ont duré avant d’être faussement vérifiés ou supprimés.

La plupart des comptes à vérification bleue de courte durée n’avaient pas publié un seul tweet avant d’être repérés par le scientifique des données autoproclamé Conspirador Norteño, sans parler d’une photo ou d’une autre lueur d’authenticité, et ceux « utilisateurs » qui s’était embêté avec des photos de profil avait apparemment extrait quelques images de stock à cette fin. D’autres images de compte ont apparemment été générées par l’IA, en utilisant des sites tels que thispersondoesnotexist.com. Certaines images, cependant, n’étaient que des personnages d’anime – et des chats.

« Nous avons approuvé par erreur les demandes de vérification d’un petit nombre de (faux) comptes inauthentiques« , a déclaré mardi Twitter au blog technologique Daily Dot dans un communiqué, ajoutant que « Nous avons maintenant suspendu définitivement les comptes en question et supprimé leur badge vérifié, dans le cadre de notre politique de manipulation de la plate-forme et de spam. »

Ces 976 comptes font partie d’un botnet astroturf composé d’au moins 1212 comptes. Le réseau est divisé en abonnés, qui suivent les comptes vérifiés susmentionnés ainsi que d’autres membres du botnet, et en abonnés, qui sont suivis par les autres bots. pic.twitter.com/wKKfC2PRX8 – Conspirador Norteño (@conspirator0) 12 juillet 2021

Les comptes vérifiés par erreur avaient fait au moins des efforts nominaux pour se déguiser, tentant de dissimuler leur inexistence en accumulant des centaines d’adeptes – bien que presque tous les comptes aient ajouté les mêmes « amis ». En effet, tous les nouveaux comptes ‘followers’ avaient été créés le 19 ou le 20 juin, selon @conspirator0, qui a déterré le scandale. Le botnet comprenait apparemment environ 1 212 comptes au total.

L’ancien responsable de la sécurité de Facebook, Alex Stamos, a suggéré sur Twitter que « l’erreur » aurait pu être une « Travail intérieur», notant qu’Instagram avait récemment fait l’objet d’une agression similaire. Stamos a également noté que bon nombre des noms de compte parmi les envahisseurs Twitter nouvellement arrivés étaient turcs, suggérant un lien national potentiel – ou du moins une tentative d’impliquer un.





En mai, Twitter a annoncé que les vérifications ne seraient relancées que pour « notable » et « authentique » utilisateurs, après l’avoir fermé en 2017 après que les utilisateurs se soient plaints que c’était « arbitraire et déroutant« , les confondant apparemment avec « une approbation ou un indicateur d’importance.« L’attribution de chèques bleus à des personnalités politiques a été une source particulière de controverse, ceux de l’autre côté de l’échiquier politique hurlant de colère lorsque leurs adversaires idéologiques ont reçu le chèque bleu, étant donné sa similitude avec un ruban bleu de félicitations.

Twitter avait spécifiquement annulé les chèques bleus après que l’organisateur d’Unite the Right Jason Kessler, organisateur de la tristement célèbre émeute de Charlottesville, en ait reçu un en novembre 2017 – vraisemblablement comme un personnage important dans l’actualité – uniquement pour que les utilisateurs de Twitter viennent crier sur la plate-forme, l’accusant de soutenir la suprématie blanche.

La nouvelle réglementation exige que les comptes aient été actifs au cours des six derniers mois et qu’ils correspondent à «l’un des critères suivants : gouvernement, entreprises, marques et organisations, organes de presse et journalistes, divertissement, sports et jeux, activistes, organisateurs et autres personnes influentes», a déclaré la plateforme en mai, ajoutant qu’elle prévoyait de s’étendre à «scientifiques, universitaires et chefs religieux » Plus tard dans l’année.

Les utilisateurs qui espèrent obtenir le chèque bleu tant convoité doivent également avoir un casier judiciaire vierge en ce qui concerne les violations des règles, ce qui signifie qu’il n’y a rien qui les ait empêchés de quitter leur compte plus de 12 heures au cours de l’année précédente. Une règle plus controversée oblige les utilisateurs à s’abstenir de « comportement tel que le harcèlement ou la publication de contenu faisant la promotion[s] la suprématie d’un groupe particulier, à la fois sur et en dehors de Twitter. «

