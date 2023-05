Twitter révèle les ordonnances des tribunaux turcs — RT World News

La société a expliqué sa décision de prendre des mesures contre les comptes et les tweets à la demande d’Ankara

Twitter a publié des instructions écrites reçues du gouvernement turc pour interdire certains utilisateurs avant les élections du pays le week-end dernier, affirmant qu’il avait soulevé « préoccupations concernant la liberté d’expression » mais s’est conformé aux ordres d’éviter une panne d’électricité nationale en Türkiye.

Le compte Global Government Affairs de la plateforme a publié un déclaration lundi décrivant ses décisions récentes à la lumière des ordonnances des tribunaux turcs, affirmant qu’il a été contraint de prendre des mesures contre quatre comptes et 409 tweets individuels.

« Nous avons reçu ce que nous pensions être une menace finale pour étrangler le service – après plusieurs avertissements de ce type », il a dit, ajoutant qu’il avait supprimé les comptes et les messages « afin de garder Twitter disponible pendant le week-end électoral. »















Bien que Twitter ait noté qu’il continuerait à contester les ordonnances devant les tribunaux et a « fait part directement de nos préoccupations concernant la liberté d’expression » aux responsables, il a déclaré qu’il n’était pas en mesure d’engager d’autres poursuites judiciaires avant le début du vote dimanche.

La société a ensuite publié les ordonnances du tribunal, ainsi que la correspondance des régulateurs turcs, partageant 15 documents qui semblent contenir des listes d’utilisateurs particuliers et des tweets que le gouvernement souhaitait supprimer ou bloquer. Des dizaines de comptes sont nommés dans les fichiers, tout comme des liens vers un certain nombre de profils Facebook et de chaînes YouTube. Twitter n’a pas précisé contre quels comptes ou publications il a pris des mesures.

Inclus sur la liste du gouvernement sont journaliste et YouTuber Cevheri Guvenqui compte plus de 583 000 followers, ainsi que l’homme d’affaires kurde Mohammed Yakout, un critique fréquent du parti au pouvoir AKP. Leurs deux comptes restent accessibles.

En réponse aux récentes critiques concernant la conformité de la plate-forme aux exigences du gouvernement turc, le patron de Twitter, Elon Musk, a expliqué que son entreprise devait choisir entre « faire étrangler Twitter dans son intégralité » en Turquie, « ou limiter l’accès à certains tweets. »

« C’est la même chose pour toutes les entreprises Internet – nous allons juste être clairs sur le fait que cela se produit, contrairement aux autres », Musk a dit plus tard, jurant également de « postez ce que le gouvernement en Turquie nous a envoyé. »

Dans sa dernière déclaration, Twitter a déclaré que cinq ordonnances judiciaires avaient été rendues contre la plate-forme à ce jour, ajoutant qu’elle avait « déjà contesté quatre d’entre eux » devant les tribunaux turcs. Bien qu’une de ces requêtes ait été rejetée, il a déclaré qu’il prévoyait de déposer une contestation de la cinquième ordonnance mardi.