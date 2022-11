Twitter révèle le nouveau Twitter Blue à 8 $ avec la fonction de coche bleue

Eh bien, cela ne vous coûtera pas 20 $ par mois comme on le disait précédemment, mais le nouveau prix Twitter Blue a été révélé dans une mise à jour de l’application sur iOS. 7,99 $ est le coût que le nouveau propriétaire de Twitter a décidé, et oui, cela vous donnera une coche bleue.

La mise à jour est maintenant déployée sur iOS avec un journal des modifications qui décrit tout ce qui est nouveau pour Twitter Blue. Parce que Twitter est maintenant géré par un groupe de cinglés qui se soucient beaucoup trop des coches bleues, c’est la première fonctionnalité qui est répertoriée, car elle donne soi-disant “le pouvoir au peuple”. Payer 8 $ par mois est tout ce qu’il faut pour être “comme les célébrités, les entreprises et les politiciens que vous suivez déjà”. D’ACCORD.

C’est apparemment la nouvelle fonctionnalité n ° 1, car encore une fois, il existe un monde de milliardaires et de leurs copains VC qui se soucient vraiment trop des coches bleues. C’est comme ça.

Quant à quoi d’autre arrive sur Twitter Blue pour ce nouveau prix de 8 $, vous verrez la moitié du nombre d’annonces qui sont « deux fois plus pertinentes » (lol) et « enfin » vous pourrez publier des vidéos plus longues. Mais peut-être le plus important pour les personnes qui se soucient tant des coches bleues, votre personnage en ligne via un abonnement Twitter Blue vous donnera un classement prioritaire pour un contenu de qualité.

Que signifie un classement prioritaire sur Twitter ? Cela signifie un classement prioritaire dans les réponses, les mentions et la recherche des et mince des trucs incroyables que nous publions tous. Ce classement payant est censé aider à “réduire la visibilité des escroqueries, des spams et des bots”, car les escrocs du monde ne peuvent pas se permettre 8 $. J’ai compris.

Pour être clair, Twitter a déployé une mise à jour avec le journal des modifications qui a révélé ce que sera et coûtera le nouveau Twitter Blue. Cependant, ce n’est pas encore en ligne (?). Comme vous pouvez le voir dans le Tweet ci-dessous, Twitter “teste et pousse les changements en temps réel” pour se lancer. Cela semble être exactement le contraire qu’une plate-forme aussi grande devrait faire. Comme, ils ont poussé une mise à jour entière qui a changé une partie de l’application (elle a déplacé la colonne Vérifié à l’extrême gauche dans la zone de notifications) et a annoncé ce qu’est le nouveau Twitter Blue.

Je suis sûr que tout ira bien.