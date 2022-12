Twitter révèle comment il a interdit Trump

Le cadre pour la destitution du président américain a été établi bien avant l’émeute du Capitole

Une troisième série de “Fichiers Twitter”, publié vendredi soir, a offert des détails sur la décision de la plateforme d’interdire le compte personnel de Donald Trump alors qu’il était encore le président américain en exercice, avec plus de révélations promises pour le week-end.

Le journaliste Matt Taibbi, auteur du premier exposé la semaine dernière, a commencé partage la saga de l’interdiction de Trump couvrant la période entre octobre 2020 et le 6 janvier 2021.

“Nous allons vous montrer ce qui n’a pas été révélé : l’érosion des normes au sein de l’entreprise au cours des mois précédant J6, les décisions de hauts dirigeants de violer leurs propres politiques, et plus encore, dans le contexte d’une interaction continue et documentée avec le gouvernement fédéral. agences », a écrit Taibbi.

La baisse comprend les communications internes de Twitter d’une importance historique claire, car les employés de l’entreprise ont reconnu qu’il s’agissait d’un “moment marquant dans les annales de la parole”, la première fois ils ont suspendu un chef d’État en exercice.

Trump a été interdit le 8 janvier, après une « examen approfondi » de la façon dont ses tweets étaient “être reçu et interprété sur et hors Twitter”, a déclaré la société à l’époque. Ses derniers tweets avaient inclus un message vidéo exhortant ses partisans à ne pas enfreindre la loi et à quitter pacifiquement le Capitole américain, mais aussi son affirmation selon laquelle l’élection de 2020 n’avait pas été légitime, ce que Twitter avait déclaré inacceptable.

La “cadre intellectuel” car l’interdiction était déjà mis en place dans les mois précédant l’émeute du 6 janvier au Capitole. Un message interne montre un dirigeant de Twitter en disant qu’ils doivent regarder les actions de Trump “au cours de l’élection et franchement depuis plus de 4 ans.”

Selon un autre message interne, si Trump essayait d’utiliser les comptes officiels de POTUS ou de la Maison Blanche, Twitter aurait “prendre des mesures pour limiter leur utilisation” jusqu’à ce qu’ils soient “transformé” à la nouvelle administration le 20 janvier, mais pas les suspendre ou les interdire autrement.

Une autre série de messages de l’ancien responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, Yoel Roth, révèle qu’il utilisait “générique” noms dans le calendrier pour masquer les réunions de plus en plus fréquentes avec des fonctionnaires fédéraux avant les élections de 2020. “CERTAINEMENT PAS de rencontre avec le FBI, je le jure,” dit une. Un canal spécial a été établi le 8 octobre 2020 pour des cadres supérieurs comme Roth, Vijaya Gadde et Jim Baker pour coordonner l’application des élections.