Twitter retarde les changements qui pourraient affecter votre bot préféré

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, n’a pas fini de facturer les utilisateurs qui comptent sur la plate-forme.

Le service de médias sociaux prévoit de commencer à facturer 100 dollars par mois pour un “niveau de base” pour accéder à l’interface de programmation d’applications de Twitter, que les développeurs et les chercheurs utilisent pour analyser les tweets publics. La société devait apporter ce changement le 13 février, mais Twitter a déclaré lundi qu’elle retarderait le déploiement de “quelques jours de plus”.

Il y a eu un immense enthousiasme pour les changements à venir avec l’API Twitter. Dans le cadre de nos efforts pour créer une expérience optimale pour la communauté des développeurs, nous allons retarder de quelques jours le lancement de notre nouvelle plateforme API. Plus d’informations à suivre… https://t.co/FUZcwJqf9p – Dev Twitter (@TwitterDev) 13 février 2023

Twitter a initialement annoncé qu’il mettrait fin à une version gratuite de son API le 9 février, mais cette décision a suscité de nombreuses critiques de la part des utilisateurs qui dépendent des données du site. Les chercheurs, par exemple, ont utilisé l’API de Twitter pour étudier les sentiments concernant le COVID-19 et la santé mentale. Les développeurs ont créé des comptes automatisés connus sous le nom de bots pour tweeter régulièrement des paroles de chansons, des photos de chats et des mises à jour météorologiques.

Twitter a annoncé la semaine dernière qu’il introduirait une nouvelle option d’accès gratuit “limitée à la création de Tweets jusqu’à 1 500 tweets par mois pour un seul jeton d’utilisateur authentifié”, y compris “Connexion avec Twitter”.

Le changement pourrait affecter les robots Twitter. Un compte Twitter avec plus de 579 400 abonnés qui tweete une photo possum toutes les heures a écrit dans un fil de discussion la semaine dernière qu’il pourrait devoir s’adapter à ces changements.

“Selon la façon dont il est géré, le bot peut cesser de fonctionner pendant un certain temps”, a déclaré @PossumEveryHour dans un tweet.

Salut tout le monde Une mise à jour concernant la situation de l’API. Twitter étend actuellement l’accès gratuit à l’API jusqu’au 13 février, mais ils introduisent également un nouveau niveau d’API gratuit pour l’envoi de 1500 tweets par mois Selon la façon dont il est géré, le bot peut cesser de fonctionner pendant un certain temps 🧵 https://t.co/6W9r7naS4H – Possum Every Hour (Veuillez Voir Tweet Épinglé) (@PossumEveryHour) 9 février 2023

Le changement est également un autre exemple de la façon dont Twitter essaie de gagner plus d’argent en dehors de la publicité. Le 10 février, Twitter a également déployé la possibilité de tweeter 4 000 caractères au lieu des 280 caractères typiques pour les abonnés US Twitter Blue. La société a fait ces annonces le même jour que Les utilisateurs de Twitter ont eu du mal à envoyer des tweets et messages directs sur le site.

Musc auparavant a tweeté que Twitter apportait des changements parce que l’API gratuite de l’entreprise était “maltraitée en ce moment par les escrocs de robots et les manipulateurs d’opinion”.

“Il s’agit d’un nouveau chapitre pour l’API Twitter pour améliorer la qualité, réduire le spam et permettre un écosystème florissant”, a tweeté mercredi le compte développeur de Twitter.

Il s’agit d’un nouveau chapitre pour l’API Twitter pour augmenter la qualité, réduire le spam et permettre un écosystème florissant. Nous apprécions votre patience pendant que nous implémentons ces changements et nous avons hâte de voir ce que vous allez construire ensuite ! Restez à l’écoute pour plus d’informations sur l’accès continu à l’API Twitter. – Dev Twitter (@TwitterDev) 8 février 2023

L’explication de Twitter n’a pas apaisé les développeurs et les chercheurs qui s’appuient sur les données de Twitter. Le 6 février, la Coalition pour la recherche technologique indépendante a publié un lettre exhortant Twitter à rendre l’API accessible aux chercheurs, journalistes et autres personnes qui mènent des recherches d’intérêt public sur des sujets importants tels que la fraude à la consommation, la santé mentale et la réponse aux crises.

“Cette restriction dramatique perturbera les projets critiques de milliers de journalistes, d’universitaires et d’acteurs de la société civile du monde entier qui étudient certains des problèmes les plus importants qui affectent nos sociétés aujourd’hui”, indique la lettre.

Un compte automatisé qui tweete des photos d’un chat noir nommé Pepito rentrant chez lui a tweeté plus tôt ce mois-ci que la facturation de l’accès à l’API signifierait la fin du compte. “Je suppose que nous pourrions donner à tous les utilisateurs vérifiés l’accès à l’API pour des publications comme celle-ci,” musc a répondu à @PepitoTheCat.

Twitter et ses développeurs se sont affrontés dans le passé. En 2015, le co-fondateur et alors PDG de Twitter, Jack Dorsey, a présenté ses excuses aux développeurs après que la société ait suspendu l’accès à leurs données pour les sites qui suivaient les tweets supprimés par les politiciens.

La décision de Musk de facturer des fonctionnalités généralement gratuites a irrité les utilisateurs de la plate-forme, en particulier parce que les modifications sont apportées rapidement et sans préavis. Twitter a tâtonné le déploiement d’un système de vérification mis à jour l’année dernière, qui permettait aux utilisateurs d’obtenir une coche bleue convoitée s’ils payaient des frais d’abonnement. De faux comptes se sont fait passer pour de grandes marques, ce qui a incité Twitter à suspendre temporairement le déploiement du service d’abonnement en novembre.