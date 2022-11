Twitter retarde la réintroduction de Twitter Blue “jusqu’à ce qu’il y ait une grande confiance dans l’arrêt de l’usurpation d’identité”, déclare Musk

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a déclaré que la réintroduction du nouveau plan d’abonnement mensuel payant Twitter Blue du réseau social, qui comprend une coche de vérification bleue, a été suspendue “jusqu’à ce qu’il y ait une grande confiance dans l’arrêt de l’usurpation d’identité”.

Twitter a cessé de prendre de nouveaux abonnés Twitter Blue deux jours après la mise en ligne du nouveau plan d’abonnement de 7,99 $/mois plus tôt ce mois-ci. Dans le court laps de temps où il était disponible, de nombreuses marques et personnes de haut niveau ont subi une usurpation d’identité via le système de vérification payant de Musk, qui permettait à quiconque de payer pour afficher une coche de vérification bleue sur son compte, sans aucune vérification préalable pour vérifier qu’ils étaient ce qu’ils prétendaient être.

La décision de vendre des badges bleus a été vivement critiquée par des responsables gouvernementaux, des entreprises, des marques et des personnes influentes qui considèrent la décision du PDG de Twitter, Elon Musk, de vendre la coche d’origine comme irresponsable, exposant de nombreux utilisateurs de haut niveau à un risque d’usurpation d’identité et la diffusion de fausses informations.

Retarder la relance de Blue Verified jusqu’à ce qu’il y ait une grande confiance dans l’arrêt de l’usurpation d’identité. Utilisera probablement une couleur différente pour les organisations que pour les individus. – Elon Musk (@elonmusk) 22 novembre 2022

Musk avait initialement déclaré que Twitter Blue reviendrait avant la fin du moisbien que Musk ait maintenant fait marche arrière et déclaré indirectement que le service s’abstient de se relancer jusqu’à ce que Twitter parvienne essentiellement à réparer le gâchis qu’il a lui-même créé.