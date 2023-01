Twitter rétablit un personnage clé du “Russiagate”

Le conseiller de Trump, Michael Flynn, a été interdit en 2021 lors de l’émeute du Capitole américain du 6 janvier

Le premier conseiller à la sécurité nationale de l’ancien président américain Donald Trump et l’une des figures clés de la polémique du ‘Russiagate’, Michael Flynn, a été réintégré vendredi sur Twitter après une interdiction de deux ans. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une amnistie en ligne lancée l’année dernière par le nouveau propriétaire de la plateforme, Elon Musk, qui a promis plus de transparence et une refonte d’un certain nombre de politiques.

Flynn a été banni de Twitter peu de temps après qu’un groupe de partisans de Trump a pris d’assaut et brièvement envahi le bâtiment du Capitole américain à Washington, DC le 6 janvier 2021 dans le but d’empêcher le Congrès de certifier la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle.

Trump et plusieurs de ses alliés ont également été expulsés de la plate-forme à la suite du même incident. Le compte de l’ancien président a été restauré à la fin de l’année dernière après que Musk a repris Twitter.

“Je tiens à remercier personnellement Elon Musk pour tout ce qu’il fait pour aider à protéger nos droits humains fondamentaux, en particulier notre liberté d’expression”, Flynn a écrit dans son premier tweet après la restauration de son compte. “Et merci de m’avoir permis de revenir sur Twitter. À tous ceux qui ont offert leurs fortes voix de soutien pour me ramener, merci !

Trump a nommé Flynn, un lieutenant général à la retraite de l’armée américaine, pour lui servir de conseiller peu de temps après avoir assumé la présidence en janvier 2017. Cependant, Flynn a démissionné moins d’un mois plus tard après avoir été accusé d’avoir induit en erreur des responsables lors d’une conversation téléphonique qu’il a eue avec Sergey Kislyak, L’ambassadeur de Russie aux États-Unis à l’époque. La controverse s’est produite lors des allégations plus larges selon lesquelles la campagne Trump s’était entendue avec Moscou pour gagner les élections. Trump a fermement nié cela, accusant les démocrates d’organiser une “chasse aux sorcières.”

En 2017, Flynn a plaidé coupable d’avoir menti au FBI au sujet de son appel téléphonique avec Kislyak. Plus tard, il a retiré son plaidoyer de culpabilité et a accusé le gouvernement d’essayer de le piéger. Le ministère de la Justice a finalement abandonné les charges retenues contre Flynn en 2020 et Trump lui a pardonné tout acte répréhensible la même année.