Twitter rétablit la fonctionnalité de prévention du suicide

Twitter a restauré une fonctionnalité qui faisait la promotion des lignes directes de prévention du suicide et des groupes de soutien après que son PDG Elon Musk ait été critiqué pour leur suppression.

La fonctionnalité, connue sous le nom de #ThereIsHelp, a placé une bannière en haut des résultats de recherche pour certains sujets et a répertorié les contacts d’organisations dans de nombreux pays liées à la santé mentale, au VIH, aux vaccins, à l’exploitation sexuelle des enfants, au Covid-19, à la violence sexiste, les catastrophes naturelles et la liberté d’expression.

Reuters a rapporté vendredi que la fonctionnalité avait été supprimée il y a quelques jours.

La responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, Ella Irwin, a confirmé la suppression et l’a qualifiée de temporaire. Irwin a déclaré: «Nous avons corrigé et réorganisé nos invites. Ils ont juste été temporairement supprimés pendant que nous faisions cela. Nous prévoyons de les récupérer la semaine prochaine.

Irwin a déclaré : “Google les utilise très bien dans ses résultats de recherche et [we] reflètent en fait une partie de leur approche avec les changements que nous apportons. Elle a ajouté: “Nous savons que ces invites sont utiles dans de nombreux cas et nous voulons simplement nous assurer qu’elles fonctionnent correctement et restent pertinentes.”

Musk, qui n’avait initialement pas répondu aux demandes de commentaires sur la suppression, avait tweeté “Faux, il est toujours là”. En réponse aux critiques des utilisateurs de Twitter, le milliardaire a également écrit que “Twitter n’empêche pas le suicide”.

La suppression initiale avait conduit certains groupes de sécurité des consommateurs et utilisateurs de Twitter à exprimer leurs inquiétudes quant au bien-être des utilisateurs vulnérables sur la plate-forme.

Eirliani Abdul Rahman, qui faisait partie d’un groupe consultatif sur le contenu Twitter récemment dissous, a déclaré que la disparition de #ThereIsHelp était “extrêmement déconcertante et profondément troublante”. Elle a ajouté que même s’il n’était que temporairement supprimé pour faire place à des améliorations, “normalement, vous travailleriez dessus en parallèle, sans le supprimer”.

Musk a précédemment déclaré que les impressions ou les opinions sur les contenus préjudiciables sont en baisse depuis qu’il a repris l’entreprise en octobre et a tweeté des graphiques montrant une tendance à la baisse, même si les chercheurs et les groupes de défense des droits civiques ont suivi une augmentation des tweets avec des insultes raciales et autres. contenu haineux.

L’entrepreneur a également déclaré qu’il souhaitait lutter contre les images de maltraitance d’enfants sur Twitter et a critiqué la gestion du problème par l’ancien propriétaire. Mais il a réduit une grande partie des équipes impliquées dans le traitement de matériel potentiellement répréhensible.

Twitter avait lancé des invites il y a environ cinq ans et certaines étaient disponibles dans plus de 30 pays, selon les tweets de l’entreprise.