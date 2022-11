Twitter réprime les comptes radicaux affiliés à Antifa

Les anarchistes autoproclamés ont réagi en appelant à des “actions” dans les sites Tesla à travers les États-Unis

Un certain nombre de comptes importants affiliés à Antifa ont été suspendus sur Twitter au cours du week-end pour avoir enfreint les conditions d’utilisation de la plateforme, après qu’Elon Musk ait décidé de prendre position contre l’incitation à la violence.

La semaine dernière, le milliardaire a demandé à ses 119 millions d’abonnés quels problèmes Twitter devait résoudre de toute urgence, à part la suppression de l’exploitation des enfants, que Musk a décrite comme “priorité #1.”

Le journaliste Andy Ngo a souligné les comptes antifa radicaux qui continuaient à fonctionner sur la plate-forme, bien qu’ils l’utilisent pour “promouvoir des émeutes, donner des conseils sur la façon de commettre des crimes violents, doxing” et appelant à des attaques contre les personnes et les membres de leur famille.

Musk a répondu en disant “L’incitation à la violence entraînera la suspension du compte” et a qualifié de “très préoccupant” le fait que Twitter n’ait pris aucune mesure jusqu’à présent, malgré les violations manifestes de ses règles.

Vendredi, plusieurs comptes affiliés à Antifa ont été bloqués sur la plateforme, dont le groupe notoire CrimethInc, revendiqué par Ngo. « fonctionne comme ISIS » en diffusant de la propagande et du matériel de formation « radicaliser les militants vers la violence ».

Le groupe a été étroitement lié aux émeutes de Black Lives Matter de 2020 et a même publié un guide de stratégie d’action détaillé avant l’élection présidentielle de 2020, comprenant des conseils de mode, des premiers soins pour les blessures courantes causées par les armes de la police et des instructions sur la meilleure façon d’utiliser les souffleuses à feuilles, laser pointeurs, boucliers et casques.

Antifa a répondu à leur suspension par une déclaration disant qu’ils avaient été interdits à la demande de “un troll d’extrême droite” une référence à Ngo, et a ajouté qu’ils avaient “jamais été suspendu ou reçu un avertissement au cours des quatorze années d’administration de Twitter.”

Plus tard dans la journée, un activiste Antifa à Portland, Oregon, a publié des appels à “Actions” chez les concessionnaires Tesla à travers les États-Unis, affirmant que “Le fasciste Elon Musk a choisi son camp dans l’histoire en s’alignant sur les fascistes et la suprématie blanche.” Une photo d’une voiture en feu accompagnait le tweet. Un autre tweet a donné une liste des installations de Tesla et de leurs emplacements. Le compte a depuis été suspendu.

Musk a été critiqué pour avoir licencié des milliers d’employés depuis sa prise de contrôle de Twitter, certains affirmant que la plate-forme est en train de devenir un foyer pour les soi-disant “discours de haine” et l’extrémisme de droite.

Le milliardaire, cependant, a insisté sur le fait que son entreprise reste dédiée à la surveillance des contenus violents et n’autorisera jamais les appels ouverts à la violence ou à d’autres messages qui enfreignent la loi. “Twitter sera un forum d’échange pacifique d’opinions”, Musk a écrit, ajoutant que malgré les licenciements, le taux réel de commentaires haineux sur le site est désormais inférieur à ce qu’il était avant le rachat.