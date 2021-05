Twitter répertorie les services d’abonnement payants sur l’App Store, ravivant le débat sur la question de savoir si les nouvelles fonctionnalités valent la peine d’être payées – RT USA News

Les utilisateurs de Twitter se demandent s’ils sont prêts à débourser de l’argent pour de nouvelles fonctionnalités, après que la société ait « confirmé » son service d’abonnement payant dont les rumeurs font longtemps.

Jeudi, la journaliste technique Jane Manchun Wong a révélé que la société avait mis à jour sa liste Apple Store pour inclure l’achat intégré Twitter Blue. Le service, qui n’est pas encore accessible au public, coûte 2,99 $ par mois aux États-Unis et 2,49 £ au Royaume-Uni.

Wong, qui teste Twitter Blue en tant que premier utilisateur payant du service, a partagé des captures d’écran de certaines des nouvelles fonctionnalités. Les abonnés auront accès à une fonction « annuler le tweet » ainsi qu’à un « mode lecteur » qui facilitera les longs fils de discussion, a-t-elle déclaré. Les utilisateurs de Twitter Blue recevront des options de personnalisation du thème de couleur, et il peut également y avoir une option pour mieux organiser les tweets enregistrés.

Une capture d’écran partagée par Wong montre une page de paramètres qui permet aux utilisateurs de Twitter Blue de choisir l’un des six thèmes de couleur et de changer la couleur de l’icône de l’application.

Twitter confirme «Twitter Blue», qui coûte 2,99 $ par mois en incluant publiquement cet achat intégré sur l’App StorePour les tests, je suis devenu le premier client payant de Twitter Blue à venir https://t.co/RxQHwi6aplpic.twitter.com/UC7kfNS9PE – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 27 mai 2021

La blogueuse technologique a ajouté que, jusqu’à présent, elle n’a vu aucune preuve que les utilisateurs payants seront soumis à moins de publicités. Elle a rapporté plus tôt ce mois-ci que Twitter travaillait sur un service d’abonnement à plusieurs niveaux et aurait décroché ces scoops en «reverse engineering» sur l’application dans l’espoir de découvrir des joyaux cachés.

Twitter a refusé de commenter l’aperçu de Wong sur le service qui n’a pas encore été publié. Selon les médias, il prépare un programme pilote pour les fonctionnalités d’abonnement uniquement, mais on ne sait pas quand il commencera et qui sera autorisé à participer. Le PDG Jack Dorsey a déclaré l’année dernière qu’un modèle d’abonnement était dans son « très tôt » phase.





En avril, la société a créé un nouveau système de «tip jar» qui permettait aux gens d’envoyer de l’argent à leurs créateurs de contenu préférés sur la plate-forme. Cependant, seul un groupe restreint de créateurs, y compris des journalistes, des experts et des organisations à but non lucratif, a eu accès à la fonctionnalité.

La liste de Twitter Blue sur l’Apple Store a relancé le débat en cours sur la question de savoir si payer pour des fonctionnalités supplémentaires était un investissement judicieux.

Payer pour changer la couleur est un peu exagéré. – ups 🇪🇺 (@upsfeup) 27 mai 2021

Un intervenant a déclaré que les nouvelles offres n’étaient pas très « irrésistible » et ne vaut probablement pas l’argent.

La critique a été partagée par beaucoup. La fonction « annuler » a été un point de controverse particulier, certains notant que vous pouvez actuellement supprimer des tweets gratuitement.

2,49 £ pour la possibilité «d’annuler les tweets»? C’est gratuit de les supprimer! 🥴 – Est-ce Mekkul? 🧲 (@IsItMekkul) 28 mai 2021

Wong a répondu en suggérant que Twitter introduisait d’abord les fonctionnalités de base alors qu’il commençait à tester le nouveau produit.

Je suppose qu’ils veulent tester l’eau en utilisant de petites fonctionnalités de niche – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 27 mai 2021

Un autre observateur mentionné Twitter devrait augmenter ses prix et faire de l’abonnement à la plate-forme uniquement pour qu’ils n’aient pas à lire « des ordures » sur le site.

Un utilisateur de Twitter a exprimé le contraire, affirmant que le nouveau service rendrait la plate-forme moins « amusant. »

« La meilleure partie est quand quelqu’un complètement irrité par la rage tape quelque chose de regrettable. »

Si les utilisateurs ont une fonction « annuler », Twitter sera beaucoup moins amusant. La meilleure partie est quand quelqu’un complètement irrité par la rage tape quelque chose de regrettable. – Antoine (@antonydb) 28 mai 2021

Depuis des mois, Twitter essaie de trouver de nouvelles sources de revenus. La société a indiqué qu’elle prévoyait d’étendre ses activités publicitaires. Comme d’autres grandes entreprises technologiques, la plate-forme a été critiquée pour avoir autorisé des promotions payantes qui propagent la «désinformation». En 2019, la société a interdit toute publicité politique dans le monde, alimentant le débat sur l’influence de la Silicon Valley sur la démocratie moderne.

