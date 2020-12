Les utilisateurs de Twitter se sont moqués du « carnage absolu » causé par la tempête Bella qui a frappé le Royaume-Uni du jour au lendemain, laissant des centaines de personnes sans électricité.

Des vents très forts et de fortes pluies ont fouetté le littoral britannique, en particulier dans certaines parties du Pays de Galles et du sud de l’Angleterre, où de violents coups de vent ont endommagé les bâtiments autour des zones côtières et vallonnées.

Le Met Office a déclaré qu’une rafale de vent avait été enregistrée à 83 mph dans le village côtier d’Aberdaron, dans le nord du Pays de Galles, samedi soir.

Cependant, certaines zones ne semblaient en grande partie pas affectées, seuls les bacs ou les pots de fleurs occasionnels ayant été renversés par des vents violents.

Un utilisateur de Twitter a partagé une photo d’une chaise de jardin retournée avec le message « carnage absolu », tandis qu’un autre a écrit « La tempête Bella vient de devenir réelle » à côté d’une photo d’un pot de fleur renversé.

Les utilisateurs de Twitter ont partagé des mèmes et des blagues sur Storm Bella alors qu’il frappait le Royaume-Uni du jour au lendemain

Une femme a plaisanté en disant qu’elle avait dû vérifier que sa maison n’avait pas été emportée à Oz comme Dorothy dans le film classique Le magicien d’Oz, dont la maison a été emportée dans un pays magique par une tornade.

Beaucoup ont noté le vent et la pluie provoqués par la tempête, disant que c’était « un peu venteux » ou « assez venteux »

Beaucoup ont plaisanté sur les vents violents et la pluie battante qui ont provoqué la mise en place de nouveaux avertissements d’inondation pour dimanche.

« Un peu de vent dehors la nuit dernière a dû sortir et vérifier que la maison était toujours au même endroit et n’avait pas atterri à Oz », a écrit une femme sur Twitter.

Elle a partagé une photo de la maison de Dorothy tirée du film classique Le magicien d’Oz, qui est emportée dans un pays magique lors d’une tornade.

Un autre utilisateur de Twitter à St.Neots, une ville à l’extérieur de Cambridge où des barrières anti-tempête ont été érigées avant la nuit dernière, a partagé l’image d’une vache volant dans les airs, notant qu’il y avait « assez de vent ».

Certains utilisateurs de Twitter se sont plaints du manque de sommeil causé par la tempête, l’un d’eux partageant un mème du météorologue de l’émission de télévision américaine Family Guy.

Une femme sur Twitter a déclaré qu’elle « perdait [her] couette ‘alors qu’elle exhortait les autres à’ être en sécurité ‘

Un homme de St. Neots, où des barrières anti-tempête avaient été érigées avant hier soir, a partagé une photo d’une vache volant dans les airs, en plaisantant qu’il y avait « assez de vent à St. Neots ce matin »

Certaines parties du Pays de Galles et du sud de l’Angleterre ont été particulièrement durement touchées par la tempête, avec de violents coups de vent endommageant les bâtiments autour des zones côtières et vallonnées.

Au milieu de la tempête, les Britanniques se sont montrés particulièrement préoccupés par le sort de leurs amis à fourrure, l’un d’eux affichant une photo de leur chat caché dans une boîte pour échapper au tonnerre.

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré que la tempête avait maintenant atteint la France et a dit à ses abonnés de « faire attention à vous et à vos amis à 4 pattes » dans un message avec une photo d’un chat accroché à un arbre par vent fort.

D’autres étaient plus préoccupés par leurs tuiles avec une écriture: « Partout dans le Kent, il y a des gens qui traînent dehors en pantoufles et en peignoirs, plissant les yeux vers le toit.

«Chacun de nous priant silencieusement que Storm Bella ait épargné nos carreaux».

Au milieu de la tempête, les Britanniques se sont montrés particulièrement préoccupés par le sort de leurs amis à fourrure

Un utilisateur de Twitter a déclaré que la tempête avait maintenant atteint la France et a dit à ses abonnés de « faire attention à vous et à vos amis à 4 pattes » dans un message avec une photo d’un chat accroché à un arbre par vent fort.

Une autre femme a partagé une photo de son chat caché dans une boîte en carton pour échapper au tonnerre

Des avertissements jaunes pour la pluie sont en place dans une grande partie du Royaume-Uni, avec deux avis d’inondation « menace de mort » et 98 autres avertissements et 171 alertes dans des parcelles à travers l’Angleterre.

Malgré cela, beaucoup ont choisi de faire la lumière sur le chaos causé par la tempête, l’un d’eux disant: «Pas de sommeil, merci Storm Bella».

Une autre a été choquée de constater que non seulement sa clôture de jardin était encore intacte, mais qu’elle semblait avoir gagné un trampoline.

« Matin après la tempête … clôture toujours en place … même si je ne me souviens pas avoir jamais possédé un trampoline », a-t-elle écrit, à côté d’une photo du nouvel ajout à son jardin.

Certains se sont moqués du « carnage absolu » de Storm Bella en partageant des photos d’objets renversés par le vent

Des chaises de jardin et un seul pot de fleur faisaient partie des victimes de la tempête partagées sur Twitter

Une femme a été soulagée de trouver sa clôture de jardin intacte, mais a également découvert qu’elle avait gagné un trampoline du jour au lendemain.

Un portaloo était un autre ajout inattendu pendant la nuit à la maison d’une femme, ayant été emporté par le vent

Une autre femme a trouvé un autre ajout inattendu à son jardin – un portaloo «livré» par la tempête.

Parallèlement aux conditions orageuses qui se poursuivent jusqu’à dimanche, les températures devraient rester glaciales dans une partie du pays la semaine prochaine, ce qui a conduit les professionnels de la santé à offrir des conseils sur la façon de se protéger par temps plus froid.

Le Dr Ishani Kar-Purkayastha, consultant en santé publique à Public Health England a déclaré: « Chauffez votre maison à au moins 18 ° C si vous le pouvez, en particulier si vous avez une mobilité réduite, avez 65 ans et plus, ou souffrez d’un problème de santé tel que le cœur ou les poumons. maladie.’

Beaucoup se sont plaints de ne pas dormir à cause de la pluie et du vent, qui atteignaient 83 mph, selon le Met Office

Un utilisateur de Twitter a vérifié ses abonnés en leur demandant « Avons-nous tous survécu à la tempête? »

Un autre a plaisanté en disant que la tempête avait peut-être été le signe que la nature n’était pas satisfaite de l’accord sur le Brexit récemment conclu entre le Royaume-Uni et l’Europe