La Cour suprême de l’Inde a demandé une réponse à Twitter et au gouvernement concernant une pétition déposée en mai dernier demandant un mécanisme pour vérifier les fausses nouvelles et réglementer les contenus séditieux et incendiaires via de faux comptes.

Vendredi, le juge en chef de l’Inde, Sharad Arvind Bobde, a publié un avis sur la pétition déposée par le politicien du BJP (Bharatiya Janata Party, parti au pouvoir en Inde) Vinit Goenka, qui concernait un mécanisme de vérification des fausses nouvelles. Il a demandé les commentaires du gouvernement indien et du géant des médias sociaux.

«Les entreprises de Twitter et de médias sociaux sont des entreprises à but lucratif et il est important de s’attendre à ce qu’elles disposent de garanties pour rendre les médias sociaux sûrs et sécurisés. La logique et les algorithmes utilisés par Twitter doivent être partagés et approuvés par les autorités gouvernementales indiennes ou par une autorité compétente pour filtrer les tweets anti-indiens ». Le plaidoyer de Goenka est lu.

La pétition souligne spécifiquement « Faux comptes » diffuser des informations haineuses et fausses sur Twitter et cherche à mettre en place des mesures pour vérifier les fausses nouvelles.

La Cour suprême devrait statuer sur la pétition une fois que les réponses du gouvernement et de Twitter auront été entendues.

L’action de la Cour suprême intervient à un moment où le géant des médias sociaux est en désaccord avec le gouvernement indien. Le point d’éclair est survenu la semaine dernière lorsque Twitter n’a répondu que partiellement à la demande du gouvernement de suspendre définitivement plus de 1000 comptes accusés de répandre de la désinformation sur les manifestations des agriculteurs du pays.

Twitter a temporairement suspendu certains comptes, mais uniquement en Inde.

Jeudi, le ministre de la Technologie de l’information Ravi Shankar Prasad a averti les entreprises de médias sociaux de ne pas violer la Constitution indienne, ajoutant qu’il y aurait « Action stricte » si elles étaient «Utilisé abusivement pour diffuser de fausses informations et alimenter la violence.

