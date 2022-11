Twitter recherche des manifestations en Chine bombardées de spam et de pornographie, alarmant les chercheurs

Washington

Les recherches sur Twitter pour les manifestations généralisées liées à Covid-19 en Chine renvoient un flot de spam, de pornographie et de charabia qui, selon certains chercheurs en désinformation, semblent à première vue être une tentative délibérée du gouvernement chinois ou de ses alliés de noyer les images du manifestations.

À partir de la fin de la semaine dernière et jusqu’à lundi, des recherches en chinois sur les principaux points chauds des manifestations, notamment Pékin, Shanghai, Nanjing et Guangzhou, ont produit un flux ininterrompu de sollicitations, des images de femmes légèrement vêtues dans des poses suggestives et des fragments de mots et de phrases apparemment aléatoires. De nombreux tweets examinés par CNN lundi provenaient de comptes qui avaient été créés il y a des mois, ne suivent pratiquement aucun autre compte et n’ont aucun abonné.

Le pic de comportement inauthentique présumé fait suite à un incendie meurtrier dans la province chinoise du Xinjiang, où au moins 10 personnes ont été tuées au milieu des restrictions de verrouillage de Covid-19 qui auraient empêché les premiers intervenants d’atteindre l’incendie. L’incendie et la longue frustration suscitée par la politique zéro Covid du pays ont contribué à stimuler les rares manifestations en Chine.

“Cela se produit non seulement autour du Xinjiang, mais autour de n’importe quel problème chinois sensible en ce moment”, a déclaré Charlie Smith, le co-fondateur pseudonyme de GreatFire.org, un groupe d’activisme numérique basé en Chine. “Recherchez dans n’importe quelle ville qui a vu une augmentation des cas de Covid ou qui a organisé des manifestations dans la rue le week-end, et vous verrez la même chose.”

La campagne de suppression apparente par des comptes de robots suspects représente l’un des premiers tests majeurs de désinformation pour Twitter depuis l’achat de la plate-forme par Elon Musk. Le milliardaire a personnellement juré de faire la guerre aux robots et aux spammeurs, mais a également supprimé plus de la moitié du personnel de Twitter, ce qui soulève des inquiétudes quant à la capacité de l’entreprise à lutter contre les mauvais acteurs aux États-Unis et à l’étranger.

Les législateurs américains ont exprimé leur inquiétude quant à la prétendue vulnérabilité de Twitter à l’exploitation étrangère. De plus, les liens de Musk avec la Chine par l’intermédiaire de l’une de ses autres sociétés, le constructeur de véhicules électriques Tesla, ont soulevé des doutes quant à sa volonté de tenir tête au gouvernement chinois.

Twitter, qui a réduit une partie substantielle de son équipe de relations publiques, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

GreatFire.org, qui aide les citoyens chinois à contourner la censure Internet du pays, a noté un torrent de tweets de spam « datant » apparaissant vendredi étiquetés avec « Urumqi », la capitale du Xinjiang. Le flot de tweets de spam est toujours en cours, a déclaré Smith à CNN lundi.

La pornographie et les sites liés au sexe ont été parmi les premiers à être censurés par la Chine lorsqu’elle a commencé sa répression sur Internet il y a des années, a ajouté Smith, ce qui rend moins probable que les tweets de spam faisant la publicité de services sexuels soient l’œuvre de particuliers aléatoires.

Twitter est officiellement bloqué en Chine, mais les estimations du nombre d’utilisateurs de Twitter en Chine se situent entre 3 et 10 millions.

Dimanche soir, Alex Stamos, directeur de l’Observatoire Internet de Stanford et chercheur en désinformation, élevé les conclusions d’un chercheur indépendant, selon Stamos, “indiquent qu’il s’agit d’une attaque intentionnelle visant à répandre des informations et à réduire la visibilité externe des manifestations en Chine”.

celle de l’autre chercheur auto-décrit Une “analyse rapide et grossière” des recherches ciblées sur la localisation a suggéré une “augmentation significative” dans les tweets récents contenant des publicités pour les escortes, la pornographie et les jeux d’argent.

Stamos, qui travaillait auparavant comme chef de la sécurité chez Facebook, plus tard tweeté que l’apparente campagne de désinformation l’a convaincu d’envisager sérieusement de quitter Twitter. “Nous approchons rapidement du point où toute discussion politique sera dominée par des équipes d’influence organisées et des sujets plus légers par le spam”, a-t-il déclaré.

Musk a repoussé les suggestions selon lesquelles sa propriété de Tesla, qui est fortement investie en Chine, pourrait donner au gouvernement chinois «effet de levier” sur Twitter. En juin, avant de finaliser son achat de la société de médias sociaux, Musk a déclaré à Bloomberg News que “pour autant que je sache”, la Chine n’essaie pas d’interférer avec la liberté d’expression de la presse américaine.

Mais pendant des années, les entreprises de médias sociaux, dont Twitter, ont mis en évidence des exemples réels et multiples d’opérations d’influence étrangère sur les médias sociaux. Les récents licenciements et démissions chez Twitter – qui ont directement affecté les équipes répondant aux campagnes d’influence chinoises, a déclaré un ancien employé au Washington Post – ont encore réduit la capacité de l’entreprise à relever ces défis.

Il est également difficile de savoir dans quelle mesure la Chine peut avoir une visibilité sur le service et les systèmes internes de Twitter. Plus tôt cette année, l’ancien chef de la sécurité de Twitter a déclaré au gouvernement américain dans une dénonciation que l’entreprise était extrêmement vulnérable à l’exploitation étrangère. Le témoignage du lanceur d’alerte a affirmé que le FBI avait averti l’entreprise cette année qu’au moins un agent travaillant pour le gouvernement chinois était sur la liste de paie de Twitter.

Cette affirmation a alarmé les décideurs politiques américains. La semaine dernière, le sénateur Chuck Grassley, le meilleur républicain du Comité judiciaire du Sénat, a écrit à Musk pour lui demander de revoir la sécurité de Twitter contre les menaces internes et d’informer le personnel du Congrès à ce sujet.