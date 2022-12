Twitter récapitule les débats “chroniquement en ligne” les plus fous de 2022

De negroni sbagliato (avec du prosecco dedans, évidemment), Spitgate, Happy Garden Coffee Lady à “les vrais gens peuvent queerbait”, 2022 a été l’année du discours sur Twitter. En plus d’être une benne à ordures en feu, Twitter est également l’endroit où la nuance est inventée inutilement et également supprimée en cas de besoin. Les gens ont perdu le sommeil pour une variété de choses cette année, y compris une série d’actions et de non-actions de célébrités.

La « Happy Garden Coffee Lady » était une personne qui a tweeté qu’elle savourait une tasse de café avec son mari tous les matins et qui a fini par lancer un débat féroce sur le privilège. Ensuite, il y a eu quelqu’un qui a tweeté à propos d’apporter de la nourriture à ses nouveaux voisins et qui a été complètement détruit sur Twitter parce que cela était en quelque sorte jugé offensant.

Parmi les célébrités, la boisson préférée d’Emma D’Arcy, le negroni sbagliato au prosecco, est devenue un mème déchaîné et une signature queer. Le film d’Olivia Wilde “Don’t Worry Darling”, embourbé dans la controverse, a fini par donner naissance à “Spitgate” où les gens ont passé des semaines convaincus que Harry Styles avait craché sur la co-star Chris Pine dans une salle pleine de monde.

Alors que nous approchons de la fin de l’année, un utilisateur de Twitter a demandé à tout le monde ce qui occupait leur liste de discours extraordinairement détaillés mais aussi étonnamment dépourvus de nuances “chroniquement en ligne” sur Twitter. Voici ce que tout le monde a trouvé. ici à peine effleurer la surface.Vous pourriez accidentellement perdre plusieurs heures de votre journée si vous plongez plus profondément.

cette tiktoker qui s’est fâchée contre taylor swift pour queerbaiting parce qu’elle portait une chemise rose et orange https://t.co/H6mWTAjrJ6– là où tu m’as laissé guerrier (@dontblameklara) 6 décembre 2022

Le discours Twitter est conçu pour ronger vos heures tout en n’ayant aucune importance lorsqu’il s’agit d’effectuer un changement réel.

