Twitter réagit au scandale de tricherie de TJ Holmes et Amy Robach

TJ Holmes et Amy Robach ont fait QUOI ?

Pas TJ Holmes bégayant à travers CE rapport sachant qu’il rembourrait les tripes d’Amy Robach 😭pic.twitter.com/K2sVzCNO51 – MBali 💫 (@TheJessieWoo) 1 décembre 2022

Twitter est en feu T. J. Holmes‘ liaison présumée avec son Bonjour Amérique costar Amy Robach49 ans, qui a explosé lorsque des photos de leur enchevêtrement pas très discret publiées par le Courrier quotidien le mercredi 30 novembre.

TJ Holmes et Amy Robach. pic.twitter.com/Xz9geZIVnH – Avenue (@SebastianAvenue) 1 décembre 2022

Selon la publication, les photos – qui incluent le couple se tenant la main et Holmes, 45 ans, touchant les fesses de Robach alors qu’elle met la main dans le coffre d’une voiture – ont été prises lors de plusieurs sorties tout au long du mois de novembre.

Le détective privé quand il a surpris TJ Holmes et Amy Robach en train de glisser en public pic.twitter.com/Q7SPnXr3Nm – Tallahassee (@FLMAN850) 1 décembre 2022

Depuis la publication de ces photos, le couple (qui a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux) n’a pas commenté publiquement l’état de leur relation.

Avant que les photos de leur liaison présumée ne soient publiées, les GMA les ancres ont donné aux fans un aperçu de leur « amitié » sur les réseaux sociaux. Holmes et Robach se sont entraînés ensemble pour le semi-marathon de New York plus tôt cette année et ont assisté ensemble aux Daytime Emmys en juin.

Je veux dire: pic.twitter.com/k2WXzm6GYD – Jade Jackson (@IAMJADEJACKSON) 1 décembre 2022

Robach avait précédemment parlé de doubles rendez-vous avec Holmes et sa femme pour montrer à quel point les deux familles étaient proches.

Cette liaison entre TJ Holmes et Amy Robach est encore plus sauvage car ils traînaient avec leurs épouses ! Comme 2 couples qui sont amis ! Il avait vraiment sa femme dehors ici kee keeing & rompre le pain avec sa chienne de côté ! pic.twitter.com/vZSpmCZIqn – Le caniche préféré de votre caniche préféré (@ Jubilance1922) 1 décembre 2022

Suite à ces gros titres, les médias sociaux ont découvert d’anciens messages de Holmes qui semblaient être au-dessus de son mariage. En 2020, il a posté un message à sa femme à l’occasion de leur 10e anniversaire de mariage, insistant sur le fait qu’il a donné à Marilee Fiebig “de nombreuses raisons, excuses et opportunités” pour quitter leur mariage.

“Il y a 10 ans, Marilee Fiebig m’a épousé”, a écrit Holmes dans sa légende. « Et malgré tous mes efforts, elle est restée mariée avec moi ces 10 dernières années. Ce n’est pas une hyperbole. Je ne dramatise pas. Je lui ai donné plein de raisons, d’excuses et d’opportunités pour la faire sortir de la doooooor. Il a poursuivi: «Mais au lieu de cela, avec sa superpuissance de femme noire intégrée, elle a fait preuve d’une grâce et d’une patience incompréhensibles. Lui demander 10 ans de plus serait trop.

Et il a posté ceci il y a deux ans lors de son anniversaire de mariage : pic.twitter.com/dnVyQ97ORd — Jay🇭🇳🇸🇻 (@flacita__48) 30 novembre 2022

Vous vous souviendrez peut-être aussi que TJ a été très critique à l’égard de Will Smith après sa désormais tristement célèbre claque aux Oscars, insistant sur le fait que l’explosion de l’acteur a souillé toute la soirée produite par une équipe entièrement noire.

“Robin, c’était horrible. C’était moche, c’était embarrassant, c’était déroutant », a-t-il déclaré au co-animateur Robin Roberts le lendemain matin. “Une nuit où toute cette production, tout le spectacle des Oscars a été réalisé pour la première fois par une équipe de production entièrement noire, nous voici en tête du spectacle et l’histoire du matin parle d’un homme en agressant un autre sur la scène des Oscars .”

Will Smith frappe Chris Rock dans un moment passionné sur scène au #Oscars. @tjholmes a plus sur la gifle choquante. https://t.co/j49Ummie6A pic.twitter.com/c38H28ePjM – Bonjour l’Amérique (@GMA) 28 mars 2022

Avance rapide jusqu’à hier, où le scandale de TJ s’est répandu sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse juger de la même manière qu’il a jugé Will Smith. Selon les sages paroles de Jill Scott, il aurait peut-être dû se taire.

TJ Holmes avait tout ce sh! T à dire sur Will Smith… seulement pour que TJ Holmes soit surpris en train de tromper sa femme noire avec une femme blanche. OUF………….. pic.twitter.com/0dhMPBz1Iu — Jason (Empereur T’Challa) (@EscaflowneClown) 1 décembre 2022

Que pensez-vous du scandale d’infidélité de TJ Holmes et Amy Robach ? Pensez-vous qu’ils devraient être licenciés ? Dites-nous en bas et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur le flip.