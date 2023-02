Twitter réagit au prétendu baiser CGI de Jonah Hill et Lauren London

PDA Pixar ???

Les réseaux sociaux bourdonnent Jonas Colline et Laurent LondresLe baiser de mariage de dans la comédie à succès de Netflix Vous les gens cela aurait pu être FAUX selon l’un de leurs camarades de casting.

Dans un clip désormais viral du Charlamagne Le Dieu-hébergé le podcast Brilliant Idiots, Vous les gens acteur Andrew Shultz (qui a joué l’un des amis de Jonah dans le film) a dévoilé le gros baiser du couple à l’écran qui, selon lui, a été généré par ordinateur.

“Il y a une chose hilarante – je ne sais même pas si je devrais partager cette merde – mais la scène finale, ils ne s’embrassent même pas”, a déclaré Schulz. “C’est CGI. Jurer devant Dieu.” “Vous pouvez voir leurs visages se rapprocher, puis vous pouvez voir leurs visages se transformer un peu en un faux baiser”, a-t-il poursuivi.

Andrew Schulz a déclaré que Jonah Hill et Lauren London ne s’étaient même pas embrassés sur You People, tout était CGI pic.twitter.com/uHzd9tkQDu — Ahmed/Les Oreilles/IG : BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) 4 février 2023

Maintenant, cela n’a pas été confirmé ou directement adressé par Jonah, Lauren ou le réalisateur Kenya Barris mais Twitter n’a pas perdu de temps pour zoomer sur la scène.

Les fans ont couru à la défense de Londres, spéculant qu’elle pleure toujours la mort tragique de son amour Nipsey Hussle et n’était pas prêt à embrasser quelqu’un à l’écran.

Mais elle a fait baiser Michael B.Jordanie en jouant sa femme enceinte en 2021 Action/Thriller Sans remords ce qui affaiblit l’argument selon lequel elle n’est pas prête pour l’intimité à l’écran.

Des gens prétendant que Lauren London ne voulait pas embrasser Jonah Hill par respect pour Nipsey. Mais avant cela, elle embrassait MBJ dans un autre film… qui a été tourné des mois après la mort de Nipsey, alors… où est la loyauté et le « par respect » auxquels vous faites référence ? 🤔🤔🤔 — CAINE theé CONQUEROR (@CaineCoko) 5 février 2023

Cela peut expliquer pourquoi les choses étaient (apparemment) super gênantes quand Andy lui a (prétendument) demandé d’évaluer la capacité de baiser de Michael B. Jordan lors de sa récente apparition sur le Watch What Happens Live after show.

Sur la WWHL, on a demandé à Lauren London à quel point Michael B. Jordan était bon pour embrasser (parce qu’ils ont fait ce film l’année dernière) et elle a été un peu prise au dépourvu et a dû rappeler à Andy et à tous les autres qu’elle avait un “cerveau de deuil”. J’aimerais que les gens soient plus sensibles à cela. Vous penseriez qu’ils le seraient. Ils ne le sont pas. – Se détendre. Relater. Retweetez. (@KennedyKeyonce) 30 janvier 2023

Vous souciez-vous de savoir si Jonah Hill et Lauren London se sont réellement embrassés ou non ? Cela change-t-il votre ressenti vis-à-vis du film ? Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur le prétendu baiser CGI sur le dos.