Twitter réagit au maquillage de Kel Mitchell dans le teaser de « Good Burger 2 »

Êtes-vous prêt pour Bon Burger 2?

Paramount + et Nickelodeon Studios ont finalement sorti le teaser tant attendu pour Bon Burger 2–la toute nouvelle suite cinématographique originale du long métrage emblématique des années 90 basé sur le sketch de la série comique Tout ça.

Le film suit Dexter Reed (Kenan Thompson) et le caissier désemparé Ed (Kel Mitchell) alors qu’ils se réunissent de nos jours au restaurant de restauration rapide Good Burger avec un nouveau groupe d’employés hilarant.

Découvrez le teaser loufoque ci-dessous:

Alors que les fans étaient enthousiasmés par le retour de Dexter et Ed, ils n’ont pas pu s’empêcher de remarquer la quantité douteuse de maquillage de Kel Mitchell qui était auparavant devenue virale lorsque l’acteur a publié une vidéo BTS sur Instagram.

Qui a maquillé Kel ? Je l’ai fait ressembler à « qui a fait le corps? » https://t.co/14Sw91Yh8I – Will Smith m’a giflé (@AshleyShyMiller) 21 août 2023

Pourquoi est-il pointu dans son uniforme de travail, nous n’en avons aucune idée, mais peut-être que c’est un bâillon expliqué dans le film ? Ourr non ? De toute façon, il a des médias sociaux bourdonnement.

Bon Burger 2 aussi des étoiles Lil Rel Howery comme Cecil McNevin, Jillian Bell comme Katt Boswell, Kamaia Fairburn comme Mia, Alex R.Hibbert comme Ed2, Fabrice Guido comme M. Jensen, Elisabeth Hinkler et Emilie Hinkler comme Cindy et Mindy, et Anabel Graetz (« Free Guy ») comme Ruth.

Ajoutant à la nostalgie sont originaux Bon hamburger membres de la distribution Josh Serveur comme Fizz, Lori Beth Denberg comme Connie Muldoon, et Carmen Electre comme Roxane.

Le sketch OG des années 90 a été diffusé pour la première fois sur Tout ça en 1994 et était centré sur le restaurant de restauration rapide Good Burger et son caissier désemparé, Ed, joué par Kel Mitchell dans les saisons 1 à 5.

Avance rapide vers le Bon hamburger long métrage sorti dans le monde entier le 25 juillet 1997 par Paramount Pictures.

« Mec, c’est une telle bénédiction », a déclaré Mitchell, 44 ans, à propos de son retour pour la suite dans un interview avec EO. « Ce fut un voyage incroyable pour nous deux. Je ne pense pas que nous pensions que nous y retournerions et ferions Good Burger à ce stade, qui est si beau et qui a une place spéciale dans le cœur des gens.

Thompson, 45 ans, a fait écho à ces sentiments près d’un an après les retrouvailles réconfortantes du duo lors des Emmys 2022.

« C’est une telle bénédiction de pouvoir travailler à nouveau avec mon frère », a-t-il déclaré. « C’est l’une des personnes les plus drôles que j’ai jamais rencontrées. Quand nous passons des heures et des heures et des heures, ce ne sont que des rires et des bons moments. Et je suis vraiment excité d’ouvrir ce nouveau chapitre – cette aventure réunie que nous allons continuer ensemble.

Pensez-vous qu’ils sont allés un p’tit trop dur sur le maquillage de Kel dans le teaser ? Dites-nous en bas et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur le rythme de Kel sur le flip.