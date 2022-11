Twitter réagit au fait que Nicki Minaj se fasse re-snober par les Grammys

Pauvre Nicki

Twitter s’enflamme Nicki Minaj dernier Grammys SNUB qui vient après son Twitterfuffle désordonné avec Latte cela a éclaté lorsque la reine autoproclamée a contesté le fait que la Recording Academy déplace son morceau “Super Freaky Girl” (qui n’a même pas été nominé) de la catégorie Rap to Pop.

Les Grammys sont-ils toujours fous de ça ? Ça fait 10 ans que Lmao nicki a vraiment touché une corde sensible avec cette performance pic.twitter.com/p2SG6fcFzN — BIG JEFÉ‼️ (@thekevojefe) 15 novembre 2022

Selon Onika, si son morceau doit être considéré comme “Pop”, alors la chanson de Latto “Big Energy” devrait également être déplacée dans cette catégorie. Le rappeur, 39 ans, s’est rendu sur Twitter pour exprimer son mécontentement face au déménagement avant le début de toute l’épreuve.

“Je n’ai aucun problème à sortir de la catégorie RAP tant que nous sommes TOUS traités ÉQUITABLEMENT”, a tweeté Minaj jeudi soir. “Si SFG (“Super Freaky Girl”) a fait sortir 2B de RAP, alors Big Energy le fait aussi !” a-t-elle ajouté, faisant référence à la chanson à succès de Latto. « ANY1 qui dit diff est simplement un haineux de Nicki ou un troll.

Je n’ai aucun problème à sortir de la catégorie RAP tant que nous sommes TOUS traités ÉQUITABLEMENT. Si SFG a déplacé 2B vers RAP, alors Big Energy le fait aussi ! ANY1 qui dit diff est simplement un haineux de Nicki ou un troll. En fait, je ferais LUV 2 ca plus de record de rue – mâle OU femelle! IJS rightIsRight 🫡 – Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) 13 octobre 2022

Mais ce n’était que le début de sa crise de sifflet qui a déménagé sur Instagram Live où elle a affirmé qu’il y avait “un effort concerté pour donner aux nouveaux artistes des choses qu’ils ne méritent vraiment pas par rapport à des gens qui le méritent depuis de nombreuses années”.

«Je dis toujours cela; n’importe quel rappeur, femme ou homme, qui remporte un Grammy, vous devriez être fier de vous. Mais pourquoi le poteau de but ne bouge-t-il que lorsqu’il s’agit de Nicki ? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Ils ne veulent pas que les gens qu’ils ont dans l’industrie se dressent contre moi. “Si ‘Super Freaky Girl’ est pop, alors ‘Big Energy’ l’est aussi”, a déclaré Minaj. “Si vous sortez ‘Super Freaky Girl’ du rap et que vous le mettez dans la pop, faites de même avec ‘Big Energy’. Droit? Mêmes producteurs sur les deux chansons, soit dit en passant, si vous voulez en parler. Alors restons justes *** », a-t-elle ajouté en notant que les membres blancs de la Recording Academy ne voteraient pas pour elle plutôt que des artistes pop comme Adele et Harry Styles.

Nicki a également republié un fan qui a noté que Latto avait appelé “Big Energy” un morceau Pop.

Remarquant clairement la diatribe de Nicki, Latto, 23 ans, pas si subtilement a répondu:

“Merde, je ne peux pas gagner pour avoir perdu… tous ces prix/noms que je ne peux même pas célébrer.”

Merde, je ne peux pas gagner pour avoir perdu… tous ces prix/noms que je ne peux même pas célébrer — GRAND LATTO 🎰 (@Latto) 14 octobre 2022

Nicki a pris l’ombre et les choses sont devenues incontrôlables à partir de là avec Minaj postant un texte de Latto (qu’elle a surnommé “Scratch Off” et une “Karen”) où Latto a convenu que l’Académie n’aurait pas dû déplacer “Super Freaky Girl” à la catégorie Pop mais a ajouté que “à cause de l’endroit où nous nous sommes arrêtés, je pense que vous devez mettre mon nom / ma chanson.”

Les choses sont devenues incontrôlables et se sont terminées avec Latto surnommant Nicki une «grand-mère super bizarre» tandis que les médias sociaux ont mangé le boeuf.

(Vous pouvez consulter le reste du désordre looooooooong ICI)

EntyWAYS. Allez tous écouter l’un des plus vrais !!!! 💪🏾 https://t.co/yYLHHTkS0g – Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) 14 octobre 2022

Je mourrai sur cette colline tout seul ! Tout le monde ne vous ment pas ! On voit le modèle ! BFFR ! — GRAND LATTO 🎰 (@Latto) 14 octobre 2022

Avance rapide jusqu’à hier où Latto a décroché deux nominations aux Grammy Awards pour la meilleure performance de rap mélodique (“Big Energy”) et le meilleur nouvel artiste dans un moment majeur pour le rappeur d’Atlanta qui, nous en sommes sûrs, a laissé Nicki bouillonnant dans une salle de panique rose.

Je pleure tellement en ce moment !!!! N’abandonnez jamais vos rêves vous tous !!! La merde est devenue difficile… mais N’ABANDONNEZ PAS 🥺😭🏆🙏 — GRAND LATTO 🎰 (@Latto) 15 novembre 2022

Ajoutant l’insulte à l’injure, #nogrammyforgranny était à la mode sur Twitter où de petites armées stan se rassemblaient pour clowner le camouflet de Nicki.

À ce stade, nous attendons juste la réponse de 27 tweets de Nicki pour recevoir 0 hoche la tête dans une grande année pour les rappeuses comme GloRilla et Latto qui ont reçu leurs premières nominations.

Pensez-vous que Nicki est traitée injustement par les Grammys ? Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur son dernier camouflet aux Grammys.