Twitter réagit au fait que Mia jette un verre à Wendy

Ouf, le MESS

Je suis tellement désolée mais entre le commentaire d’Ashley et le cri de Wendy « Regarde le PDG », je n’arrête pas de rire. C’est vivre sans loyer dans ma tête pour toujours #RHOP pic.twitter.com/w185I6dE1a — REGARDEZ LE PDG ! (@kdramaloverxo) 21 novembre 2022

Twitter est en feu sur le dernier épisode de Les vraies femmes au foyer du Potomac où Mia Thorton a jeté son verre à son rival Dre Wendy Osefo lors d’un dîner chauffé qui a finalement éclaté après des semaines d’anticipation à travers le Bravoverse.

La façon dont cela a dégénéré. #RHOP pic.twitter.com/a5zTowgDe0 – Le rapport de pêche (@ThePeachReport) 21 novembre 2022

Comme indiqué précédemment, l’épisode de dimanche a montré la poursuite du voyage du casting à Miami qui a fait un écart à gauche lorsque Mia a parlé à Wendy du “boeuf” que Peter Thomas (qu’elle considère comme sa famille) a avec elle alors qu’il dînait avec le groupe au Bar One.

“Je n’ai pas de boeuf avec les hommes”, a déclaré Wendy. “Ne le démarrez pas”, a répondu Mia. “C’est ma putain de famille.” “S’il a du boeuf, il peut contacter mon mari”, a déclaré Wendy en référence à Eddie Osefo. “On pourrait penser que vous le laisseriez [Peter Thomas] vous savez que vous veniez », a déclaré Mia. “Il vous offre l’opportunité d’apprendre, d’étudier et d’être un mentoré.” « Le seul homme à qui j’ai annoncé mon arrivée en ville, c’est mon mari », dit Wendy en doublant la mise. “Chérie, peut-être que tu parles à d’autres hommes comme ça. “Peut-être que c’est comme ça que vous et votre mari jouez, moi et mon mari ne jouons pas comme ça, point final !” dit Wendy. “Tu me dis d’appeler un gars pendant que je suis en ville, je ne suis pas en ville pour affaires.”

Ils ont ensuite échangé de l’ombre sur les références avec Mia discutant d’être un patron dans la salle de conférence en tant que PDG noir et Wendy ripostant avec ses références en tant que professeur. Quelques instants plus tard, la boisson a été jetée et Mia a exigé que Wendy se lève avant d’être escortée par la sécurité.

Elle était la victime, le professeur, le collectionneur d’os et le commentateur en un seul épisode. J’espère que les autres filles sont bâillonnées par tout le soutien qu’elle reçoit ce soir #RHOP #TeamWendy pic.twitter.com/pFPPmNuhk3 – Koko Chanel (@KieannaJ) 21 novembre 2022

Robyn Dixon a également été vue en train d’appeler Wendy “antagoniste” alors qu’elle filmait ce qui se passait comme si elle était caméraman pour TMZ.

“Est ce que tu veux te battre? Alors battez-vous », a déclaré Robyn pendant que Wendy continuait à se disputer avec Mia.

“Vous et votre mari pouvez aller f *** d’autres femmes et hommes”, a déclaré Wendy à Mia avant de jeter plus d’ombre et, à un moment donné, de lui demander si elle était “f *** g Peter Thomas”. “Tu es tellement ringard, b *** au visage de cratère!” conclu Wendy tandis que la sécurité intervenait à nouveau.

Lorsque Mia est revenue à la table, Robyn venait de dire à Wendy qu’elle contrariait Mia parce qu’elle n’arrêtait pas de parler” [DEEP THUNDEROUS SIGH] et une Mia plus calme a en quelque sorte tourné les choses sur Karen et l’a accusée de défendre Wendy.

Gizelle Bryant a emboîté le pas et a déclaré que Karen “sautait la clôture”. Au milieu des choses, Wendy s’est levée et a dit à Mia qu’elle “l’avait laissée glisser avec la putain de boisson”, mais a averti Mia de ne pas mettre ses mains sur son visage.

Mia a appelé Wendy “ghetto” et est repartie quand Wendy lui a ordonné de se taire tout en remettant en question son statut de PDG.

“Parler de vous un PDG et vous jetez un verre sur une autre femme. Quel genre de salope en loques fait ça ? » demanda Wendy. Vous êtes un PDG et un patron et vous jetez un verre sur une autre femme. Vous vous êtes embarrassé, vous avez embarrassé toute votre affaire.

À ce moment-là, une Mia en colère s’est apparemment cassé plusieurs de ses ongles en essayant de se rendre à Wendy et elle a semi-réussi en faisant sauter Wendy avec son sac à main.

“Regardez le PDG !” dit Wendy tandis que la sécurité la retenait. « Un tel patron ! »

Au lendemain de la grande explosion, les Green-Eyed Bandits ont clairement indiqué de quel côté ils étaient et les fans sont UP-SET.

“Elle vous appâtait, vous avez fait exactement ce qu’elle voulait que vous fassiez”, a déclaré Robyn tandis que Gizelle était d’accord.

Comme vous pouvez l’imaginer, Mia et les Bandits sont BLASTÉS par les fans de #RHOP qui les accusent de colorisme (ENCORE) et d’intimidation (ENCORE).

ME chaque fois que Robyn intervient dans quelque chose qui n’a rien à voir avec elle ! #RHOP pic.twitter.com/pScye9uYYb — $•T•P⃒ (@ShiheemTP) 21 novembre 2022

“Je n’entendrai pas les empathiques de Mia ou quelqu’un qui est d’accord avec la violence maintenant”, a déclaré Wendy avant de traiter Gizelle d’hypocrite. “Mais quand Monique l’a fait à Candiace, elle était contre la violence.”

Naturellement, Mia a supprimé son Twitter et a quitté les réseaux sociaux après avoir été traînée sans relâche en enfer et en arrière.

Mia a supprimé son Twitter et la nièce de Jacqueline prend la défense de sa tante 👀 #RHOP pic.twitter.com/3AsInmRyuD – Reines de Bravo (@queensofbravo) 21 novembre 2022

Qu’avez-vous ressenti quand Mia a jeté le verre sur Wendy ? Dites-nous en bas et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur la boisson désordonnée de Mia et Wendy.