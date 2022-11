Twitter réagit au fait que Kanye verse 200 000 $/mois en pension alimentaire pour enfants

200 000 $… UN MOIS ??

Après des mois de manigances apparemment sans fin, Kim Kardashian42, et vous45 ont finalisé leur accord de divorce, signalant la fin de leur union de célébrités autrefois intrigante.

Selon les documents de divorce obtenus par PERSONNESle couple déchu aura la garde conjointe physique et légale de leurs quatre enfants : Nord9, Saint6, Chicago4 et Psaume3.

Vous devrez payer à Kardashian 200 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants et prendre en charge la moitié des dépenses médicales, éducatives et de sécurité des enfants. Les deux parties ont renoncé à la pension alimentaire.

Les ex ont également accepté de régler les différends concernant leurs enfants par la médiation. Si l’une des parties ne participe pas, l’autre est autorisée à prendre la décision dans un différend par défaut.

A ce stade, c’est très il est peu probable qu’ils voient un jour les yeux dans les yeux sur North en utilisant TikTok – un sujet sensible pour Ye – mais nous sommes intéressés de voir comment ils font des compromis.

Les actifs du couple, qui comprennent leurs biens, seront divisés en fonction de leur contrat de mariage.

Kim et le rappeur (ou quoi qu’il soit maintenant) anciennement connu sous le nom de Kanye ont commencé à se fréquenter en 2012 et se sont mariés en mai 2014. Vous vous souvenez peut-être que le mariage s’est lentement effondré lors de sa candidature controversée à la présidence où il a sangloté sur des détails personnels sur leur famille pendant la campagne. piste et sur Twitter.

Kardashian a giflé West avec des papiers de divorce en février 2021 après près de sept ans de mariage. Plus tard cette année-là, elle a demandé à être déclarée légalement célibataire, à séparer les questions de garde d’enfants / propriété de son état civil et à faire rétablir son nom de jeune fille.

Alors que Ye a refusé le divorce pour ce qui semblait être une éternité, ce qui a clairement fait traîner le processus, il semble qu’il ait finalement craqué et accepté la réalité.

