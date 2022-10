Twitter réagit au fait que Jamie Foxx se soit vu refuser l’entrée dans Cardi’s Bash

Nous sommes presque sûrs que quelqu’un se fait virer après Jamie Foxx s’est vu refuser l’entrée dans Cardi Bla fête d’anniversaire étoilée de Poppy LA qui a fait ressortir Chloe X Halle, Tiffany Haddish, Glace Épice, GloRilla, JAet beaucoup plus.

À un moment donné, quelqu’un de la porte a tenté d’arranger les choses et a invité Jamie à l’intérieur, ce que le célèbre acteur/chanteur a poliment refusé.

Jamie Foxx s’est vu refuser l’entrée à la fête d’anniversaire de Cardi B et a obligé les travailleurs à garder la même énergie après sa sortie pic.twitter.com/teVfeHplDn – Première classe 🏁 (@1DJFirstClass) 12 octobre 2022

Selon TMZFoxx s’est présenté à la fête en retard avec un entourage de 10 personnes et ils n’avaient pas de section disponible pour lui.

Si Cardi avait su que cela se produisait, nous sommes sûrs qu’elle serait intervenue, mais elle était occupée à tuer dans un corset en satin rouge et une coiffe de carnaval magnifiquement embellis.

Avec ses cheveux en vagues noires en cascade et ses bijoux scintillants sur son cou, ses cheveux et son corps, le look de Cardi convenait à une reine des festivals des Caraïbes ou à une showgirl burlesque.

Offset était aux côtés de sa femme, vêtu d’un costume tout blanc avec une cravate rouge et des lunettes teintées de rouge pour compléter le look de Cardi. Et oui, il a tout mis en œuvre pour le grand 3-0 de Cardi.

Offset a offert à Cardi B un sac Birkin et une montre Richard Mille pour son anniversaire 🎁 pic.twitter.com/wJBgnh0QU0 – Magazine XXL (@XXL) 13 octobre 2022

Cardi a donné un aperçu exclusif de son grand événement sur le thème du cabaret sur son histoire Instagram, partageant une vidéo des mannequins légèrement vêtus qui ont accueilli les invités à l’intérieur.

Il n’y a pas de fête comme une fête Cardi 😜 pic.twitter.com/cc8agUaFAl – Cardi B All Access (@CardiAllAccess) 12 octobre 2022

Chloé et Halle ont fait tourner les têtes dans des robes scintillantes et des sourires éclatants qui ont illuminé la salle.

Dans l’un des plus grands moments de la soirée, Cardi et GloRilla se sont réunis sur scène pour rapper sur leur single “Tomorrow 2”.

GloRilla se présente à “Tomorrow 2” à la fête du 30e anniversaire de Cardi B hier soir 🥳🦍👠pic.twitter.com/KV9yYbUFLp – Mises à jour GloRilla (@GloRillaUpdates) 12 octobre 2022

Qu’auriez-vous fait à la place de Jamie ? Dites-nous en bas et regardez le bavardage de Twitter sur le gros camouflet sur le flip.