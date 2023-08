Twitter réagit au fait que Damson et Idris Elba soient pris pour des frères

Bruvversss, heureux, britannique et coloré ???

Twitter est en effervescence suite à l’erreur du tabloïd britannique Daily Mail Damson Idris et Idris Elbe en tant que frères dans une gaffe digne d’un gémissement qui a suscité l’hilarité sur les réseaux sociaux.

Pourquoi quelqu’un penserait qu’un homme noir nommé Idris est lié à un autre homme noir portant le nom de famille Idris, nous ne sommes pas tout à fait sûrs, mais nous soupçonnons que cette identité erronée est enracinée dans un bon racisme à l’ancienne.

Dans un message maintenant supprimé, le point de vente bruyant et erroné a exploré Damson prenant potentiellement le rôle de Bond de son «frère aîné» Elba, qui serait l’un des favoris pour incarner le célèbre agent secret.

Toujours un grand sport, Damson a répondu au snafu embarrassant de Mail Online sur Instagram, se référant à lui-même comme « Damson Elba » dans la légende d’une photo récemment publiée.

Elba a sauté dans la section des commentaires, demandant: «Attendez… que vient-il de se passer? * emojis qui rient * » dans un moment amusant qui s’est terminé encore un autre gaffe médiatique raciste dans un joli petit arc.

Avec pensée presque éteinte, il n’est pas choquant que les deux acteurs aient rencontré des gens qui pensent qu’ils sont frères au fil des ans.

« C’est tellement drôle, parce que la première fois que j’ai rencontré Idris Elba, c’était chez mon bon ami Edward, il faisait comme une petite fête en l’honneur de Spike Lee à Londres », se souvient-il lors d’une interview sur Desus & Méro avril dernier.

« C’était tous ces gens là-bas et Idris Elba était comme, ‘Hé, viens ici.’ Je me dirige vers lui et il me dit : ‘Je te connais, je te connais, ils demandent toujours si tu es mon petit frère. Vous faites du bien, vous faites du bien », a-t-il poursuivi.