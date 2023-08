Twitter réagit au fait que Ciara attend son troisième bébé avec Russell Wilson

UN AUTRE

Ouf, Ciara et mon mari Russel Wilson ne semblent pas pouvoir se tenir la main et ont annoncé qu’ils attendaient bébé non. 3 ensemble (la 4e au classement général de Ciara) dans une paire de messages adorables sur leurs pages Instagram.

« Tu me regardes encore comme ça, nous faisons un autre enfant… Toi mon cœur, je suis ta côte » 😘❤️ », CiC, 37 ans, a sous-titré une vidéo de son bord de piscine avec sa bosse naissante en plein écran.

Comme vous pouvez l’imaginer, elle est inondée de messages de félicitations et son mari Russell Wilson, 34 ans, a également sauté dans les commentaires.

« Je t’aime maman #HowWeRoll », a écrit le quart-arrière de la NFL.

Il a également partagé la grande nouvelle sur sa propre page, en écrivant :

« C’est juste « Comment nous roulons » 🎥 : papa »

Vous vous souviendrez peut-être que Russell a exercé une pression sur Ciara pour un nouveau bébé lors de leur apparition digne d’évanouissement dans l’émission Ellen.

Oomf avait RAISON, lmao ! Vous souvenez-vous de cette interview que Russell et Ciara ont donnée l’année dernière où il a dit qu’il lui avait demandé un autre bébé ? Je savais qu’ils n’allaient pas perdre de temps après ça 😂 https://t.co/sL2BxKMuZn pic.twitter.com/MySPnCIOzG – Coolness941 (@Coolness941) 8 août 2023

En janvier, des rumeurs de grossesse ont circulé après que la chanteuse de 37 ans a publié une vidéo IG dans une robe à imprimé guépard caressant les courbes et a croisé les bras sur le ventre pour cacher apparemment un petit pain dans le four.

Cependant, la spéculation s’est éteinte après la participation de Ciara Salon de la vanité‘s Oscars After Party en mars dans une robe transparente qui fait la une des journaux.

C’est le quatrième enfant de Ciara, son troisième avec Russell Wilson. Ils partagent actuellement Win Harrison, 3 ans, Sienna Princess, 6 ans, et Future Zahir, 9 ans, le fils de Ciara issu de sa précédente relation avec le rappeur. Avenir.

Peu de temps après la naissance de bébé Win en 2020, Russell a proclamé qu’il voulait plus d’enfants avec sa femme.

« Nous allons avoir plus de ces petites choses », a déclaré Russell. « D’accord, asseyez-vous ! » répondit CiCi en plaisantant.

Naturellement, les médias sociaux ont fait des blagues sur les attentes de CiCi et Russy un autre enfant comme le couple marié le plus fringant du jeu.

Ciara parle à ses amis de Russell pic.twitter.com/8Vpid8QGCk — ᴍᴀʀᴄ ᴅᴇsʜᴀᴜɴ 💎 (@marcdeshaun_) 8 août 2023

Pensez-vous que c’est tout pour Ciara et Russ ? Racontez-nous ci-dessous et regardez l’hystérie hilarante autour de la dernière annonce de grossesse de Ciara sur le flip.