Twitter réagit au caméo de Johnny Depp dans “Savage X Fenty Show”

Serez-vous en streaming ?

Internet s’est enflammé Johnny Deppest camée dans de Rihanna ‘Savage X Fenty Show Vol. 4’ qui mélange la chorégraphie, le style et la musique primés aux Emmy avec l’essence hypnotique de la nature nocturne.

Selon TMZ sources, Rih et son équipe ont invité Johnny à participer à l’émission avec les deux parties “vraiment excitées” pour que cela se produise. Et il l’a fait. Mais était-ce vraiment vaut tout le contrecoup? Nous vous laisserons juge.

Dans sa très brève apparition, Depp se rend à “So Fresh, So Clean” d’Outkast en portant des articles de la collection pour hommes en tant que premier homme de l’histoire de l’émission Savage X Fenty à avoir un moment “star” pendant l’événement.

Les fans de l’acteur emblématique ont inondé Twitter de tweets #ThankYouRihanna montrant leur appréciation pour l’inclusion de Depp dans le spectacle animé.

Alors que Depp a fini par remporter un verdict substantiel dans son affaire contre son ex-femme Amber Heard, beaucoup considèrent toujours l’acteur comme controversé, ce qui explique le contrecoup sur les réseaux sociaux.

Brut! Rihanna entre dans l’ère du Fenty Flop ? https://t.co/FBQtpNVj8Q – Michael. (@yosoymichael) 3 novembre 2022

Rêve séduisant de la fièvre de la mode, cet événement pionnier présente des performances d’artistes musicaux mondiaux Anita, Burna Boy, Don Toliveret Maxwell avec des apparitions spéciales de Sheryl Lee Ralph, Duc Winston, Taraji P. Henson, Damson Idris, Marsaï Martin, Taylor Paige, Cara Delevingne, Simu Liuet plus.

D’autres invités notables incluent Angela Aguilar, Avani Gregg, Bella Poarch, Irina Cheikh, Joan Petits, Pain de maïs, Pierre de Lara, Lilly Singh, Précieux Lee, Ricky Thompson, Zach Mikoet bien d’autres portant les nouveaux looks Savage X Fenty disponibles dans la boutique de mode Amazon et chez Savage X Fenty.

Jetez un coup d’œil à certaines des photos les plus chaudes de l’émission ci-dessous :

Que pensez-vous du caméo de Johnny ? Dites-nous en bas et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur son camée sur le dos.