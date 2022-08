Twitter réagit alors que Sudhir remporte l’or en para dynamophilie

L’haltérophile indien Sudhir a remporté la médaille d’or dans l’épreuve masculine de para-dynamophilie des poids lourds aux Jeux du Commonwealth, jeudi 4 août. Sudhir, médaillé de bronze aux Jeux para-asiatiques, a soulevé 208 kg lors de sa première tentative avant de l’augmenter à 212 kg lors de sa deuxième tentative pour récolter 134,5 points et battre le record des Jeux.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Sudhir, 27 ans, a ouvert le compte des médailles parasportives de l’Inde dans le CWG en cours. Dans cette épreuve, Ikechukwu Christian Obichukwu a remporté la médaille d’argent avec 133,6 points, tandis que Micky Yule a décroché la médaille de bronze avec 130,9 points.

Plus tôt, Sudhir, qui a une déficience due aux effets de la poliomyélite, avait remporté une médaille de bronze chez les hommes jusqu’à 88 kg avec une meilleure levée de 214 kg au Championnat du monde Para Powerlifting Asia-Oceania Open Championship en Corée du Sud en juin.

Après avoir décroché l’or, le Premier ministre Narendra Modi, le président Draupadi Murmu et plusieurs autres ministres l’ont félicité. Voici un aperçu des tweets :

Un bon début pour le décompte des médailles para-sportives CWG 2022 par Sudhir ! Il remporte une prestigieuse médaille d’or et montre une fois de plus son dévouement et sa détermination. Il a toujours été performant sur le terrain. Félicitations et meilleurs vœux à lui pour tous les projets à venir. pic.twitter.com/6V2mXZsEma

— Narendra Modi (@narendramodi) 5 août 2022