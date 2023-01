Twitter réagit à Yo Gotti ENFIN avec Angela Simmons

Manifestez l’amour de votre vie aujourd’hui !

Yo Gotti a prié pour des moments comme celui-ci pic.twitter.com/zifLyb9x4l – Philippe Lewis (@Phil_Lewis_) 1 janvier 2023

Les médias sociaux sont en feu Yo Gotti manifestant la fille de ses rêves SIX ANS après avoir professé son amour pour elle sur le single “Down In The DM”.

Sur le morceau classique, il a rappé : «J’aime le ‘Gram, j’aime le ‘Gram (j’aime le ‘Gram)/J’en suis accro, je sais que je le suis (je sais que je le suis)/Et j’ai juste suivi Angela (Simmons)/Boy, j’ai eu le béguin pour Angela Simmons/Ils aiment, ‘Damn Gotti, you bold’/F ** k it, I’m gon’ let the world know (#goals).”

Avance rapide jusqu’au réveillon du Nouvel An où Angela Simmons stupéfaite aux côtés de Gotti qui a assorti sa braguette dans un costume de velours entièrement noir et des bijoux glacés tout en tenant une bouteille de champagne sur une photo et un parapluie pour Angela sur une autre.

Simmons a ensuite publié une autre photo de la même séance photo, célébrant la nouvelle année tout en versant cette bouteille de champagne à l’arrière de la Rolls Royce.

Yo Gotti n’a pas perdu de temps pour faire savoir à tout le monde qu’il allait bien être patient pour avoir la fille de ses rêves.

“Ain perd un coup de cœur depuis le lycée”, a-t-il écrit en postant une vidéo des coulisses de leur séance photo.

Cela s’est produit trois ans après l’apparition de Gotti sur Le vrai et saluer marie un autre coup à Simmons dans un clip de bien-être où il peut voir rougir tout en étant entouré d’effets cardiaques.

Même après avoir laissé tomber une chanson la mentionnant, Yo Gotti est allé sur The Real et a tiré à nouveau sur Angela Simmons en 2016 pic.twitter.com/B9foHora1A – L’instigateur (@Am_Blujay) 1 janvier 2023

Poursuiriez-vous votre béguin pendant six ans ? Si non, pourquoi ? Pensez-vous qu’Angela et Gotti vont se marier ? Dites-nous en bas et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur Yo Gotti tirant ENFIN Angela sur le dos.