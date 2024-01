Twitter réagit à la victoire de Raquel Pennington au titre vacant

Raquel Pennington remporte une victoire par décision unanime contre Mayra Bueno Silva et est la nouvelle championne féminine des poids coq.

Elle est la championne féminine la plus âgée de l’histoire de l’UFC et la première femme de plus de 35 ans à vaincre un adversaire plus jeune dans un combat de championnat.

–Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 21 janvier 2024