Twitter réagit à la séparation de Summer Walker avec Baby Daddy Larry

Marcheur d’été est célibataire et prête à faire un autre album profondément relatable après avoir annoncé sa séparation de bébé papa / boo thang Larry après un an ensemble.

La marcheuse d’été est coincée avec le nom “Larry” sur son visage pic.twitter.com/ZgXWPnpkRJ – Jas (@SymplyJas) 6 novembre 2022

Le couple apparemment heureux a commencé à sortir après son infâme quelque chose avec le producteur à succès London On Da Track qu’elle traînait régulièrement sur les réseaux sociaux pour avoir prétendument triché et être un père absent.

Larry n’a pas seulement été une figure paternelle pour l’enfant de Walker avec London – Bubbles, 1 an – mais attend également son propre enfant avec Summer.

Summer Walker a rompu avec Larry, est sortie avec London et a eu un bébé, a rompu avec London, s’est remise avec Larry et est tombée enceinte, maintenant elle n’est plus avec Larry. Je souhaite à ma bonne soeur toute la guérison. C’est beaucoup à gérer. – Katlego (@Katlie_B) 6 novembre 2022

Malheureusement, l’oiseau chanteur vendeur de platine a révélé leur séparation avant la naissance de leur bébé à la suite de questions de fans curieux demandant l’absence de Larry de ses réseaux sociaux.

“Les gens essaient d’être dans mon entreprise ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi vous avez tous besoin de mises à jour sur ma vie lol comme aller toucher l’herbe mais j’ai décidé d’être célibataire”, a-t-elle écrit sur ses histoires Instagram. “Ce n’est pas une rancune, Larry est un père incroyable, il y a juste certaines choses que je ne tolèrerai pas, mais nous sommes super heureux d’avoir tous nos enfants et nous vivons juste la vie. il sera à chaque cours de natation, à chaque séance photo, à chaque rendez-vous avec le docteur et à chaque événement pour bébé.

Elle a également répondu à toutes les questions qui pourraient surgir à propos de son tatouage facial “Larry”, en écrivant: “Et non, je n’enlève pas mon visage Tatt, j’ai toujours un amour infernal pour lui.”

Summer Walker annonce qu’elle est célibataire et qu’elle ne se fera pas enlever le visage parce qu’elle aime toujours Larry. pic.twitter.com/QSYgKCuEZi — Alerte Rap (@rapalert6) 6 novembre 2022

Dans un message de suivi, Summer a ombragé les femmes mariées de l’industrie, affirmant qu’il y a plusieurs épouses célèbres qui sont régulièrement “obsédées” mais qui restent dans leurs relations simplement pour maintenir leur statut et leur image.

“De plus, je n’ai pas besoin de citer de noms parce que vous le voyez tous les jours dans les médias, toutes ces femmes célèbres qui sont “mariées” ou qui entretiennent des relations à long terme avec des enfants se font harceler chaque semaine”, a-t-elle écrit. “Chaque mois, ils se plaignent de la façon dont ils se font tromper, battre, avoir des enfants sur eux, ils se sentent seuls, etc. mais ils préfèrent rester pour l’IMAGE juste pour dire qu’ils ont un homme ou une bague ou juste pour continuer à recevoir des excuses Birkins & voitures. La seule différence entre moi, eux et le reste d’entre vous est que je préfère ma paix et mon bonheur alors je m’en vais. “Détendez-vous avec tout ce wow, elle n’est toujours pas mariée”, a-t-elle poursuivi. “J’aurais pu être mariée à l’un ou l’autre des pères de mon enfant, c’est juste certaines choses que je ne tolérerai pas mais RIEN n’était une erreur. Je voulais tous mes enfants à l’âge de 25 ans sur PURPOSE et je l’ai fait. ils sont parfaits, beaux et me rendent plus heureux que je ne pourrais jamais l’être. Mais 95% d’entre vous sont dans la même situation ou pire, alors gardez-le.

Sur la base des coups de feu tirés dans ce message, il est probablement temps pour Summer de prendre un peu de temps pour guérir avant de s’impliquer dans un autre baeship public qui peut être jugé par des inconnus désordonnés sur les réseaux sociaux.

Pensez-vous que Summer et Londres vont se remettre ensemble ? Dites-nous en bas et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur la séparation de Summer et Larry sur le dos.