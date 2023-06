Twitter réagit à la séparation de Monique Samuels et Chris Samuels

BIENVENUE !

Les réseaux sociaux bourdonnent Monique Samuel demande le divorce de son mari Chris Samuels après 10 ans de mariage.

La nouvelle vient par PERSONNES qui citait une confirmation du tribunal de la famille du comté de Montgomery dans le Maryland et notait que Monique avait déposé une plainte pour divorce absolu le 14 avril avant de déposer une plainte modifiée pour divorce absolu le 15 juin.

La nouvelle d’une prétendue séparation entre Monique, 39 ans, et l’ancien NFL All-Pro, 45 ans, a fait la une des journaux pour la première fois en octobre 2022.

PERSONNES a rapporté que les deux mettaient fin à leur mariage et l’ami de Monique /Vraie femme au foyer du Potomac Ashley Darby a raconté que le couple était «en pause» à BravoCon.

Ashley commente la séparation signalée par Monique Samuels et clarifie les commentaires qu’elle a faits lors de la #RHOP panneau plus tôt aujourd’hui. ⁣ #BravoCon #WWHL ⁣ 🎥 : @bravobybetches pic.twitter.com/mpYIDu9hiY

Naturellement, le couple a nié avec véhémence avoir rompu, mais a admis avoir passé des nuits séparés dans des maisons séparées.

« Tout le monde sait que lorsque vous prononcez les mots séparation, cela insinue un divorce », a déclaré Monique lors d’un stream d’une heure sur sa chaîne YouTube. « Est-ce que Chris et moi allons divorcer ? Non! Nous ne divorcerons pas. Allons-nous chacun de notre côté ? Absolument pas, personne n’a dit ça.

Oh, mais elle n’avait pas fini.

« Avons-nous déposé une séparation de corps ? Non. Avons-nous demandé le divorce ? Non. Existe-t-il un document prouvant les demandes de divorce ? Non. Nous sommes-nous séparés au point de rompre ? Non. »