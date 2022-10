Twitter réagit à la séparation de Cynthia Bailey de son mari Mike Hill

C’était rapide!

Cynthia Bailey se séparerait de Mike Hill après 2 ans de mariage

Tout le monde bourdonne sur les rapports que l’alun de ‘RHOA’ Cynthia Bailey55 ans, séparée de son mari Mike Colline52 ans, après deux ans de mariage.

Selon un rapport de La marque Jasminl’ancien Vraies femmes au foyer d’Atlanta La star et le présentateur sportif auraient été “séparés depuis un certain temps maintenant” et tout entre la paire serait “à l’amiable”.

La publication a également rapporté qu’ils avaient déjà demandé le divorce.

“Ils s’aiment vraiment et ce n’était rien de scandaleux ou de faute de quelqu’un… ça n’a tout simplement pas marché”, a déclaré la source.

Cynthia Bailey et Mike Hill confirment leur séparation dans une déclaration conjointe exclusive

Un jour après que des rumeurs de divorce ont circulé sur les réseaux sociaux, Cynthia Bailey et Mike Hill ont confirmé leur séparation dans un déclaration exclusive à HE.

“L’amour est une belle chose. Bien que nous ayons toujours de l’amour l’un pour l’autre, nous avons décidé de nous séparer”, ont-ils partagé dans une déclaration commune exclusive. “Personne n’est à blâmer et nous sommes reconnaissants de rester de bons amis. Nous chérirons toujours les nombreux souvenirs que nous avons partagés ensemble en tant que mari et femme. Beaucoup d’entre vous ont fait ce voyage avec nous depuis le tout début, et nous apprécions notre famille, nos amis et nos fans bien-aimés pour leur soutien positif alors que nous avançons et commençons de nouveaux chapitres. Merci pour vos prières et vos bons vœux !

Cela survient après que les fans ont soupçonné des problèmes au paradis lorsque Cynthia a laissé tomber le nom de famille de Hill sur son Instagram autour de leur deuxième anniversaire.

Les deux se sont fiancés en 2018 et se sont mariés en octobre 2020 lors d’un somptueux mariage en Géorgie avec 250 invités dans le cadre de l’envoi «RHOA» de Bailey après 11 saisons avec la franchise.

Êtes-vous surpris que Cynthia et Mike divorcent ? Si non, pourquoi ? Pensez-vous que Cynthia reviendra à ‘RHOA?’ Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur leur séparation sur le dos.