Twitter réagit à la rencontre de Jonah Hill avec Lauren London dans “You People”

Êtes-vous ici pour Jonah et Lauren ?

Les médias sociaux s’embrasent sur la bande-annonce de la prochaine comédie Netflix Vous les gens où Jonas Colline tente de gagner des beaux-parents potentiels Eddie Murphy et Nia Long qui ne sont pas fous qu’il sorte avec leur fille jouée par Laurent Londres.

Réalisé par Kenya Barrisle film animé est centré sur Ezra (Jonah Hill) et Amira (Lauren London) tombant amoureux l’un de l’autre dans un, euh, unique torsion qui continue de faire froncer les sourcils sur Internet.

Je suspends mon sens de la réalité la plupart du temps quand je regarde des films mais Jonah Hill tirant Lauren London dans un Uber ? C’est juste un pont trop loin. Tu m’en demandes trop. https://t.co/iN2OiavdwN — 500 🏎 (@Kameron_Hay) 6 janvier 2023

Vous les gens aussi des étoiles David Duchovny, Sam Jay, Elliott Gould, Travis Bennet, Molly Gordon, Rhéa Perlman, Deon Cole, Andréa Sauvage, Mike Eps, Emilie Arlook, La La Anthony, YungMiami, Bryan Greenberg et Julia Louis Dreyfus.

“Nous avons commencé à en parler en général, les cultures juives et noires se heurtent souvent à l’oppression olympique et nous avons adoré l’idée de cela”, a déclaré Burris à propos du concept du film dans un interview avec Complexe.

J’ai grandi à LA, il a grandi à LA, et nous avions ces conversations… il y avait donc beaucoup de choses dont nous voulions parler et dont nous pensions qu’elles seraient intéressantes et n’avaient pas vraiment été explorées ou ne feraient on a l’impression que c’était de l’époque. Nous ne savions pas combien de temps ce serait à ce moment-là, mais nous voulions vraiment parler de choses qui nous tenaient à cœur.

Le magnat des médias polarisant a également évoqué la dynamique à l’écran de Jonah et Lauren dans le film qui sera présenté en exclusivité sur Netflix le 27 janvier.

«Ils ont été incroyables pour nous. Et Lauren en particulier était, je pense qu’elle était le choix que nous avons fait pour changer toute la portée du film et nous étions si heureux de l’avoir obtenu.

Pensez-vous que Jonah tirant Lauren est réaliste? Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur leur doux tourbillon dans Vous les gens sur le dos.