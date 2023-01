Twitter réagit à la performance spectaculaire de Beyoncé à Dubaï

MoneyBagg Yoncé

Tout le monde bourdonne Reine Beyl’apparition spectaculaire de à l’Atlantis The Royal Grand Reveal à Dubaï où elle a obtenu un déclaré 35 MILLIONS DE DOLLARS (au lieu des 24 millions de dollars précédemment annoncés) pour une performance d’une heure.

La superstar mondiale a séduit la foule avec une liste d’invités exclusive qui comprenait Chloé x Halle, Letitia Wright, Duc Winston, Kendall Jenner, Terrence J., Nia Longet bien d’autres dans ce qui est présenté comme l’hôtel le plus luxueux du monde.

Débordant d’opulence, l’Atlantis The Royal propose des brosses à dents plaquées or gratuites, un «menu» d’oreillers, des majordomes personnels et la possibilité de méditer avec les dauphins avec la chambre la moins chère à 1 800 $ la nuit.

La suite Royal Mansion dans laquelle Bey a séjourné coûte 142 500 $ / nuit avec quatre chambres massives, une salle de cinéma, une «salle de sécurité» et sa propre piscine.

Soutenue par un groupe complet, un orchestre entièrement féminin de 48 musiciens Firdaus et des danseuses super talentueuses, Bey a lancé la performance avec un feu d’artifice éblouissant avant de parcourir les classiques “XO”, “Flaws and All” et “Halo”.

À un moment donné, le groupe libanais de danse de précision entièrement féminin The Mayyas (connu pour avoir remporté L’Amérique a du talent) a entouré Bey avec des formations complexes qui ont complété la chorégraphie du spectacle par l’icône gagnante d’un Emmy Fatima Robinson.

Il y avait aussi un camée spécial de Lierre bleu qui a rejoint sa mère pour un duo de leur tube “Brown Skin Girl”, lauréat d’un Grammy 2019.

«Où sont toutes mes filles à la peau brune? Abandonnez-le pour mon bébé, ma fille à la peau brune, Miss Blue Ivy Carter ! Amour à toutes les filles à la peau brune. Si vous aimez les femmes à la peau brune, aidez-moi à chanter », a déclaré Bey lors de la représentation.

Le deuxième set comprenait un mélange de classiques comme « I Care » et le duo de Shakira « Beautiful Liar » avec Le noir est roi ballades “Otherside”, “Bigger” et “Spirit”.

Naturellement, des vidéos tremblantes de la performance sont apparues sur les réseaux sociaux malgré la politique stricte de “pas d’enregistrement” pendant la représentation. Oups !

cette vidéo va être dans ma tête sans loyer jusqu’à ce que Beyoncé nous nourrisse à nouveau comme😭😭😭 pic.twitter.com/X2OvAQPej1 — 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) 23 janvier 2023

Quel a été votre moment préféré de la performance ? Dites-nous ci-dessous et jetez un œil à l’hystérie hilarante de la performance de 35 millions de dollars de Queen Bey.