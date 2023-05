Twitter réagit à la mort de Cooper Saxe dans « Power Book II: Ghost »

RIP Saxe.

Je sais que je suis heureux en ce moment mais la semaine prochaine il me manquera la présence de Saxe. c’est l’un de ces personnages tu veux tellement mourir mais quand ils meurent vraiment, tu es triste #PowerGhost pic.twitter.com/HF0xFEZm0M — poireau | (@novaskrypt) 5 mai 2023

Après 8 ans à se faufiler autour du Powerverse, OG Pouvoir l’antagoniste Cooper Saxe a ENFIN rencontré sa disparition dans une scène choquante mais satisfaisante à la fin du dernier Power Book II : Fantôme épisode qui a bouleversé les réseaux sociaux.

Dans un touchant message d’adieu, Shane M. Johnson (qui a joué l’avocat visqueux de 2014 à son dernier épisode le week-end dernier) a montré de l’amour aux fans, Courtney Kemp, 50 centimeset ses compagnons de casting au fil des ans.

‘Fam !!!! Homme!!! Quel honneur ce fut de vous apporter #CooperSaxe pendant toutes ces années », a écrit l’acteur Shane M. Johnson sur son Instagram. ‘Merci pour le soutien. L’amitié. Les rires. @courtneyakemp merci d’avoir vu une étincelle en moi et de l’avoir transformée en feu. Je suis éternellement reconnaissant. Pour toujours. @50 @starz #PowerNeverEnds.’

Johnson a révélé qu’il n’avait pas appris que Saxe avait été tué jusqu’à ce qu’il tire le showrunner Brett Mahoney de côté pour discuter de l’arc de son personnage lors du tournage de l’épisode 6.

« J’ai dit: » Alors écoutez, j’ai l’impression que Cooper Saxe fait des trucs un peu, comme, beaucoup … Est-ce que Cooper Saxe réussit à sortir de la saison? il a rappelé dans un interview avec Sucre éclatéajoutant que Mahoney n’a donné qu’un « regard averti ». « C’est à ce moment-là que j’ai découvert… si je suis réel, je sais que Cooper Saxe n’allait pas survivre éternellement. »

Il a également expliqué que sa scène finale était « vraiment émouvante » à cause de sa relation avec Homme de méthode et Michael Rainey Jr. avec qui il « aimait » travailler.

« C’était déchirant… [Creator] Courtney [Kemp] était là et c’était incroyable de l’avoir là parce qu’elle a évidemment commencé tout ça « , a-t-il poursuivi, ajoutant, » ça a juste été une telle bénédiction donc que ça se termine était surréaliste… que ça arrive à une fin était vraiment douloureux. ”

Et, si vous vous demandez, Omari Hardwick s’est arrêté sur la page de Johnson pour montrer l’amour dans un moment de bien-être entre Ghost et l’un de ses plus grands ennemis.

Hardwick a commenté «Je t’aime mon gars» auquel Johnson a répondu: «Retour à toi, mon ami. J’espère que nous nous connecterons bientôt ! Nous ne serions jamais arrivés aussi loin sans votre travail. Merci »

Naturi Naughton (qui a joué Tasha pendant le pic Pouvoir saisons où Saxe était obsédé par l’élimination des St. Patricks) a également sonné, commentant: «Vous étiez l’un des rares #DayOnes restant! Vous avez TUÉ ce rôle Shane et honnêtement, je ne peux pas imaginer un #PowerUniverse sans #CooperSaxe 😢 Tout mon amour ❤️ #Power #Ghost @ghoststarz 👏🏾👏🏾 un enfer d’un épisode !

Exposé comme la taupe aidant les fédéraux à poursuivre Tariq, les Tejadas et tous ceux qui leur sont liés, Saxe restera dans les mémoires comme le sleazeball glissant qui a survécu presque assez longtemps pour être échangé par la plupart des fans qui ont rendu leurs derniers hommages en ligne.

RIP SAXE, il était le dernier homme debout de la saison 1 de POWER .. Je pense que c’est ce que je suis un peu triste 😕 #PowerGhost pic.twitter.com/6IULTyqeV5 — a.siaaab (@therealasiaali) 5 mai 2023

Quelle est votre scène Saxe préférée ? Dites-nous en bas et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur la mort de Saxe sur le dos.