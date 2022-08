Twitter réactive la politique électorale de 2020 — RT World News

La plateforme Big Tech annonce des mesures de «désinformation» avant les mi-mandats du Congrès américain

Twitter a annoncé jeudi qu’il réactiverait l’application des règles introduites pour la première fois avant l’élection présidentielle américaine de 2020. Le géant des médias sociaux de la Silicon Valley a déclaré qu’il étiquetterait “désinformation” et empêcher son partage, promouvoir “des organes d’information réputés”, et “précoucher” tout « récit trompeur » sur les résultats des élections. Cette décision intervient environ trois mois avant les élections de mi-mandat au Congrès américain.

La “Politique d’intégrité civique” s’applique à toutes les élections dans le monde, a expliqué Twitter dans un communiqué non signé article de blogajoutant qu’il vise à contrer “Des allégations trompeuses destinées à saper la confiance du public dans une élection – y compris de fausses informations sur le résultat.”

Un onglet Explorer dédié comportera “informations nationales en anglais et en espagnol par des organes d’information réputés” organisé par Twitter, des nouvelles et des ressources adaptées à des États américains spécifiques, et “l’éducation des électeurs” messages d’intérêt public “créé à partir d’informations provenant d’organisations gouvernementales et de défense du vote non partisanes.”

Twitter va également “partager des invites avec des informations sur comment et où voter, directement dans les délais des gens,” l’entreprise a dit, et ramener “précouches” pour “prenez de l’avance sur les récits trompeurs… et traitez de manière proactive les sujets qui peuvent faire l’objet de désinformation.”















Messages étiquetés comme “faux ou trompeur” seront étiquetés afin qu’ils ne puissent pas être aimés ou partagés. Twitter a souligné “résultats prometteurs” d’une telle stratégie lorsqu’ils l’ont testée l’année dernière, notant que 17% de personnes supplémentaires ont cliqué sur les étiquettes, tandis que les publications étiquetées ont vu une diminution de 13% dans les réponses, 10% dans les retweets et 15% dans les likes.

La société a déclaré qu’elle le faisait parce que “Twitter joue un rôle essentiel dans l’autonomisation des conversations démocratiques, la facilitation d’un débat politique significatif et la fourniture d’informations sur la participation civique – non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier.”

“Prébunker” est un terme que le responsable de l’intégrité du site de Twitter, Yoel Roth, a utilisé en octobre 2020 pour décrire la démystification préventive “allégations trompeuses courantes” sur l’élection présidentielle à venir, comme toute plainte concernant le vote par correspondance. La pratique a joué un rôle majeur dans ce que le magazine Time a décrit plus tard comme l’effort d’un “cabale bien financée de gens puissants” à “fortifier” l’élection de 2020.

Twitter avait initialement déployé les règles à seulement une semaine de l’élection présidentielle de 2020, et moins de deux semaines après avoir verrouillé le compte du New York Post et bloqué le partage de leur histoire sur l’ordinateur portable de Hunter Biden. Les démocrates avaient dénoncé l’histoire comme “Désinformation russe” mais l’ordinateur portable et son contenu se sont finalement révélés authentiques – après l’investiture de Joe Biden et l’interdiction par Twitter du président Donald Trump alors qu’il était encore en fonction.

L’ancien assistant de Trump Jason Miller, qui a lancé une société rivale de médias sociaux Gettr, condamné l’annonce en tant que “tentative des dirigeants libéraux de Twitter de contrôler le résultat des élections et le processus démocratique”, les appeler “une répétition de leur ingérence dans les élections de 2020.”