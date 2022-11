Twitter rassure les employés, les actions acquises seront payées ce mois-ci

Après qu’Elon Musk a conclu son achat de 44 milliards de dollars de Twitter la semaine dernière, les employés de l’entreprise se sont préparés à des suppressions d’emplois. Certains ont déclaré à CNBC qu’ils craignaient de perdre leur rémunération en actions si Musk les envoyait faire leurs valises avant que leurs actions ne soient acquises la première semaine de novembre.

Musc et Tesla ont été poursuivis à plusieurs reprises pour les allégations d’employés selon lesquelles ils avaient été licenciés juste avant que leurs actions ne soient acquises, les privant d’indemnisation.

Cependant, il semble que la tranche actuelle de rémunération à base d’actions pour de nombreux employés de Twitter, qui étaient là avant que Musk ne prenne le relais, sera finalement payée.

Selon les employés de l’entreprise et les communications internes consultées par CNBC, les actions nouvellement acquises devraient être payées dans la première quinzaine de novembre, dès le 4 novembre. Les employés ont déclaré avoir été rassurés par les responsables sur le fait que le service de la paie de l’entreprise fonctionnait. sur le traitement de leurs actions acquises.

Les entreprises technologiques sont connues pour payer un pourcentage élevé de leur rémunération par le biais d’attributions d’actions, et Twitter a été particulièrement dépendant des versements d’actions. Au cours des six premiers mois de 2022, Twitter enregistré une charge de rémunération à base d’actions de 459,5 millions de dollars, en hausse par rapport à 289,1 millions de dollars au cours de la même période un an plus tôt. C’est près de 20% des revenus de Twitter pour le trimestre.

Musk a indiqué à plusieurs reprises ces derniers mois que Twitter était en sureffectif et que l’une de ses premières mesures serait de procéder à des réductions drastiques. Il s’est déjà débarrassé des cadres supérieurs, à commencer par le PDG, le directeur financier, le chef de la politique et d’autres dirigeants de haut rang et leurs subordonnés directs. Musc aurait les a licenciés “pour cause”, potentiellement pour éviter de payer des millions de dollars en soi-disant parachutes dorés.

Il n’est pas clair si les autres dirigeants et employés qui ont été licenciés ou qui ont démissionné après que Musk a acheté la société seront indemnisés pour les actions sur le point d’être acquises. Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Musk devait tenir une réunion générale avec les employés de Twitter le 2 novembre. La réunion a été annulée de manière inattendue, ont déclaré les employés à CNBC.

Le New York Times a rapporté que les licenciements chez Twitter pourraient avoir lieu avant le 1er novembre, date à laquelle de nombreux employés devaient recevoir des attributions d’actions.

Musk a répondu, “c’est faux”, dans un tweeter vendredi, bien qu’il n’ait fourni aucune preuve ni plus de détails.

Les employés de Twitter avaient des raisons de s’inquiéter de leur capital, étant donné que l’entreprise est désormais entre des mains privées, et parce que Musk a l’habitude d’essayer apparemment d’éviter les paiements.

Selon les transcriptions des dépositions de 2009 d’un procès très médiatisé contre Tesla, Martin Eberhard contre Elon Musk et al, un ancien directeur de l’information de Tesla nommé Gene Glaudell a déclaré que Musk et d’autres dirigeants de Tesla à l’époque, “ne voulaient pas dire en public que Tesla faisait des coupes pour des raisons financières.” Ils ont plutôt essayé d’attribuer les coupes à “la performance et la responsabilité de la gestion”.

Dans un procès après ça, environ 50 anciens employés de Tesla ont affirmé que l’entreprise les avait licenciés sans verser la rémunération en actions qui leur avait été promise dans des lettres d’offre d’emploi. Les anciens employés de Tesla ont gagné, mais le constructeur de véhicules électriques a pu annuler la décision plus tard en appel.

Musk est la personne la plus riche de la planète, la majeure partie de sa richesse provenant des actions de Tesla via le perforam et une rémunération historiquement importante que la société lui a accordée au fil des ans.

Certains actionnaires mécontents de Tesla sont prévu de poursuivre Musk et le conseil d’administration de Tesla en justice ce mois-ci au sujet de son programme de rémunération du PDG de 2018. Ils allèguent qu’il était imprudent de donner autant d’actions de la société à Musk et que le package salarial n’a pas atteint son objectif déclaré de l’amener à se concentrer sur les activités de Tesla.

Kathaleen McCormick, la même juge qui a encouragé Musk et Twitter à régler leurs différends et à conclure la transaction de 44 milliards de dollars qu’ils ont convenue en avril, tranche l’affaire.

