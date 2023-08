Twitter ramène les publicités politiques avant les élections de 2024

Twitter, rebaptisé X, ramène les publicités politiques à sa plateforme pour la première fois depuis 2019, a annoncé la société mardi. Cette décision précède Élection présidentielle de 2024 et Twitter prétend embaucher des employés pour élargir les équipes de sécurité et d’élection de Twitter.

La vérification sur Twitter est un véritable désastre

La société affirme qu’elle luttera contre toute désinformation poussée par les publicités politiques, malgré Musk ayant licencié une grande partie de le personnel qui surveillait les fausses informations, conduite haineuse et harcèlement ciblé. Mais à la lumière des élections, Twitter affirme qu’il est nécessaire d’autoriser les publicités politiques sur sa plateforme afin que les gens puissent « parler de leurs intérêts en temps réel ». « – et Twitter peut être payé pendant qu’ils parlent bien sûr.

« Nous mettons à jour cette politique pour nous assurer de trouver le juste équilibre entre la lutte contre les types de contenu les plus préjudiciables (ceux qui pourraient intimider ou tromper les gens en leur faisant renoncer à leur droit de participer à un processus civique) et ne pas censurer le débat politique », a déclaré Twitter. dit dans un article de blog.

Ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, a mis en œuvre la règle interdisant les publicités politiques en réponse aux accusations portées contre Facebook pour avoir profité de la diffusion de fausses informations. UN À l’époque, Facebook n’avait pas vérifié les faits publicités politiques.

« Il n’est pas crédible pour nous de dire : ‘Nous travaillons dur pour empêcher les gens de jouer avec nos systèmes pour diffuser des informations trompeuses, mais si quelqu’un nous paie pour cibler et forcer les gens à voir leur publicité politique… eh bien… ils peuvent dire ce qu’ils veulent. » vouloir!' » Dorsey a dit.

La nouvelle allocation publicitaire politique de l’entreprise semble être en opposition directe avec sa décision de réintégrer des personnalités publiques qui ont continuellement encouragé les discours de haine et la désinformation, dont le candidat à la présidentielle Donald Trump OMS posté sur Twitter pour la première fois la semaine dernière depuis janvier 2021. Dorsey a banni Trump de Twitter en janvier 2021 pour violation des règles de l’entreprise en diffusant de la désinformation et les conséquences qui en résultent insurrection au Capitole.

Le premier message de Trump comprenait une photo de sa photo d’identité avec le texte d’accompagnement : « Ingérence électorale. Ne jamais se rendre! » alors qu’il continue de prétendre à tort que l’élection présidentielle de 2020 lui a été volée.

Twitter affirme que son renversement permettra toujours de lutter contre la désinformation en ajoutant des étiquettes aux publications qui violent sa politique d’intégrité civique, et affirme qu’il interdira « la promotion de contenus faux ou trompeurs, y compris des informations fausses ou trompeuses destinées à saper la confiance du public dans une élection, tout en cherchant à saper la confiance du public dans une élection ». préserver un discours politique libre et ouvert.

Après avoir supprimé la majorité des employés dont la responsabilité était de supprimer et de modérer les informations fausses ou trompeuses, Gita Johar, professeur de commerce à l’Université de Columbia qui a étudié la désinformation sur Twitter, a déclaré : Actualités NBC que la décision de Twitter des risques transformant le site en un « champ de bataille où les rumeurs, les théories du complot et les mensonges s’installent sur la plateforme et dans l’imaginaire des gens ».

Une étude réalisée plus tôt cette année a révélé que l’engagement en matière de désinformation a augmenté de 44 % sur Twitter suite à l’achat de la plateforme de médias sociaux par Musk en octobre 2022. L’étude a révélé que sur 490 « comptes super-diffuseurs », des comptes qui promeuvent de fausses informations et des théories du complot, citant celui-ci l’une des causes pourrait être due au fait que Musk a supprimé l’équipe de modération du contenu de Twitter, Poynter signalé.

Twitter affirme que ce ne sera pas un problème car il élargit ses équipes de sécurité et d’élections, ajoutant qu’il fournira également un centre mondial de transparence publicitaire, permettant aux utilisateurs de visualiser des publicités politiques. Cette capacité est requise en vertu du Loi sur les services numériques de l’Union européenne qui est entrée en vigueur la semaine dernière.