Twitter ramène la coche “officielle” — RT World News

La fonctionnalité a fait un retour limité quelques jours après que le PDG Elon Musk l’a “tué”

Twitter a annoncé vendredi qu’il avait ramené des badges marquant les comptes de haut niveau comme “officiels”, quelques jours après la suppression de la fonctionnalité. La décision a été prise alors que des farceurs payaient pour les coches bleues auparavant exclusives et imitaient certaines des plus grandes entreprises du monde.

“Pour lutter contre l’usurpation d’identité, nous avons ajouté une étiquette “officielle” à certains comptes,” Le service d’assistance de Twitter a écrit dans un tweet. Deux jours plus tôt, le même compte affirmait que Twitter ne ramènerait pas le label, mais serait “poursuivre agressivement l’usurpation d’identité et la tromperie.”

Les coches grises sont apparues sur certains comptes mercredi, la responsable du produit Twitter, Ester Crawford, expliquant qu’elles seraient utilisées pour distinguer les principaux comptes publics – comme ceux appartenant à “des sociétés commerciales, des partenaires commerciaux, de grands médias… et certaines personnalités publiques” – des abonnés payants, qui reçoivent le chèque bleu jusqu’alors réservé aux grands noms.

Cependant, le propriétaire et PDG de Twitter, Elon Musk, a annoncé peu de temps après qu’il “tué” la fonctionnalité, et que la coche bleue serait “le grand niveleur.”

LIRE LA SUITE:

Biden critiqué pour le commentaire de la sonde Musk

Avec n’importe qui capable de payer 8 $ par mois pour une coche bleue, une surabondance d’imposteurs a rapidement commencé à se faire passer pour de grandes marques mondiales. Portant la même coche bleue que les comptes authentiques, ces faux comptes semblaient impossibles à distinguer de leurs homologues réels, à l’exception de différences mineures dans les noms d’utilisateur.

Un compte se faisant passer pour Tesla, la société de véhicules électriques de Musk, a déclaré jeudi qu’il ferait don de 10 000 véhicules à l’Ukraine, appelant les voitures électriques “les engins explosifs les plus avancés du marché.” Un autre se faisant passer pour le fabricant d’armes américain Lockheed Martin a déclaré qu’il ne vendrait plus d’armes aux États-Unis, à l’Arabie saoudite ou à Israël, “jusqu’à une enquête plus approfondie sur leur bilan d’atteintes aux droits humains.”

Plusieurs utilisateurs ont déclaré vendredi que l’option d’achat de coches bleues avait disparu, bien que Twitter n’ait pas commenté ces rumeurs au moment de la rédaction.

En vendant ces marques de vérification, Musk espérait résoudre deux problèmes avec Twitter : ses revenus en baisse et la prolifération de comptes de « robots » non humains. Depuis l’achat de Twitter pour 44 milliards de dollars le mois dernier, Musk a également licencié environ 50% du personnel de l’entreprise, principalement ceux impliqués dans la modération de contenu. Au moins six dirigeants ont démissionné de la société cette semaine, craignant que la nouvelle acquisition de Musk ne fasse faillite en cas de ralentissement économique.