Twitter ramène la balise de compte “officielle”

Twitter Inc. a déclaré vendredi avoir rétabli le badge de vérification gris “officiel” attribué à certains comptes, quelques jours après l’avoir supprimé.

Cette décision fait suite à une recrudescence des faux comptes sur la plate-forme après que le nouveau patron Elon Musk a autorisé les utilisateurs à payer 8 $ US pour un abonnement mensuel à la coche bleue tant convoitée qui était auparavant réservée aux comptes vérifiés de politiciens, d’acteurs et d’autres personnalités majeures.

De faux comptes de plusieurs grandes marques sont apparus avec la coche bleue, notamment Tesla et SpaceX de Musk ainsi que Eli Lilly and Co, Nestle et Lockheed Martin.

Pour lutter contre l’usurpation d’identité, nous avons ajouté une étiquette “Officiel” à certains comptes. —@TwitterSupport

“Pour lutter contre l’usurpation d’identité, nous avons ajouté une étiquette” Officiel “à certains comptes”, a tweeté vendredi le compte d’assistance de Twitter.

Musk a tweeté mercredi qu’il avait “tué” le nouveau label, quelques heures seulement après son déploiement.

Pendant ce temps, un certain nombre d’utilisateurs ont déclaré que l’option de s’inscrire à Twitter Blue, le service d’abonnement à 8 $ fourni avec la vérification de la coche bleue, avait disparu.

Twitter n’a pas répondu à une demande de commentaire à ce sujet.

“Vérifié avec l’API de Twitter (interface de programmation d’application) et l’achat intégré pour Twitter Blue Verified n’est plus répertorié pour la production”, a déclaré la chercheuse d’applications Jane Manchun Wong dans un tweet.

Au Canada, les utilisateurs ont reçu un message d’erreur avec une note indiquant que Twitter Blue ne sera plus disponible dans le pays à l’avenir.

Suspensions

Musk avait déclaré dimanche que les utilisateurs de Twitter se livrant à l’usurpation d’identité sans le spécifier clairement comme un compte “parodique” seraient définitivement suspendus sans avertissement.

Alors que certains avaient révélé qu’il s’agissait d’un compte parodique dans leur description, plusieurs autres faux comptes de marque dont celui de Nintendo et BP ont été suspendus.

Plus tôt dans la journée, Musk a déclaré que ses entreprises seraient bien positionnées en 2023 malgré la possibilité d’une économie difficile. Le tweet de Musk est venu un jour après avoir évoqué la possibilité que Twitter fasse faillite. Dans son premier e-mail à l’échelle de l’entreprise, Musk a averti que Twitter ne serait pas en mesure de “survivre au ralentissement économique à venir” s’il ne parvenait pas à augmenter les revenus d’abonnement pour compenser la baisse des revenus publicitaires, ont déclaré à Reuters trois personnes qui ont vu le message.