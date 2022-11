Twitter ramène Blue Verified le 29 novembre

Twitter a permis à tout le monde de faire vérifier son compte via l’abonnement Blue, ce qui a conduit plusieurs personnes à abuser de la fonctionnalité et à troller carrément les médias sociaux avec des publications extravagantes. Afin d’éviter de nouveaux désarrois, le réseau appartenant à Elon Musk a désactivé les abonnements vendredi et a même supprimé les coches pendant une brève période.

Le PDG a finalement confirmé que la relance de la fonctionnalité Blue Verified aura lieu le 29 novembre “pour s’assurer qu’elle est solide”.

Relance en barque de Blue Verified au 29 novembre pour s’assurer qu’il est solide comme le roc – Elon Musk (@elonmusk) 15 novembre 2022

La coche bleue est une caractéristique de l’abonnement Premium qui était auparavant de 5 $ par mois avec certains avantages comme l’édition et la programmation d’un tweet, mais a ensuite été augmentée à 8 $ dans le but d’apporter plus d’argent.

Pour compenser cela, Musk a ajouté un avantage supplémentaire – permettant aux utilisateurs d’avoir la coche bleue les rendant Vérifiés, un exploit qui était auparavant réservé aux comptes des politiciens, des célébrités, des journalistes, des médias et d’autres entités de premier plan.

Musk n’a pas précisé comment Twitter prévoit d’empêcher les imposteurs d’apparaître vérifiés, mais compte tenu de la situation dynamique de l’entreprise, nous ne sommes pas sûrs qu’elle ait un plan non plus.

La source